１２日から沖縄・金武町でキャンプを張るＪ２北海道コンサドーレ札幌に、ポルトガル人ＤＦのペドロ・ゴメス（２２）が練習生として加わった。

身長１８５センチでセンターバックや右サイドを主戦場とする他、ボランチもこなせる。昨年途中までアゼルバイジャンのカパズでプレーしていたゴメスは「日本に来るのは初めてだが、Ｊリーグは見ていた。日本がどういうサッカーをするのか知りたくて、挑戦したい気持ちで来た」と経緯を説明。「自分の特長の対人の強さを生かしながら、このチームに貢献したいという強い思いがある」と加入に向けての思いを口にした。

現在はフリーということもあり、金額的には獲得への支障はない。様々な選手の映像を見た河合竜二ＧＭ（４７）が「スピードがあって面白いしなと。可能性を感じた」と練習参加にゴーサインを出した。クラブはやや手薄なセンターバックの獲得を模索しており、ゴメスもその候補の１人。１９日まで参加する練習で能力を見極め、最終判断を下すことになる。

また昨年に続いて声をかけ、法政大の１８２センチＤＦ梅津龍之介（３年）も練習参加している。他クラブも興味を示す逸材の獲得へ、１６日までの参加期間中にクラブの雰囲気を体感してもらう。

他に札幌Ｕ―１８からＤＦ徳差優利とＭＦ多田蒼生（ともに１７）が、キャンプ最終の２５日まで、トップの選手と練習していく。