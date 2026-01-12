TBSの日比麻音子アナウンサーが12日、自身のインスタグラムを更新。ウマ年らしい衣装を公開した。



【写真】幸せオーラ全開のピースサイン

「2026年最初のハマダ歌謡祭 みなさん午年にちなんだ衣装で集まりました！」と投稿し、ウマ柄の薄紫のブラウスと白のスカート姿の写真を掲載。「アットホームで華やかな、いつも元気をもらえる番組です。TVerでも配信中、何度でも一緒に歌いましょう」と記した。



6日には同局のラジオ番組で大学生の時からの友人の男性と結婚したことを報告したばかり。



「年明け早々には多くのあたたかいお言葉をいただき、いかにたくさんの方々に支えていただいているのかを改めて実感し、胸がいっぱいになりました。ほんとうに、ありがとうございます！」と感謝し、「恩返しできるように真摯に堅実にお伝えし、今年も全力で駆け抜けてまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。」とつづった。



最後は「みなさんにとっていい一年になりますように」と締めくくった。



フォロワーからは「ご結婚おめでとうございま～す」、「どうかお幸せに」の祝福や「かわいい…」、「美しい…」などの声が寄せられた。



（よろず～ニュース編集部）