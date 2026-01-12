「大相撲初場所・２日目」（１２日、両国国技館）

タレントでモデル・市川紗椰（３８）が来場。俳優・松重豊（６２）とともに、ＮＨＫの中継にゲストで出演した。

「相撲観戦歴２０年」の好角家として紹介された市川は「毎場所ほとんど来てますね。昨日は序の口の一番目（から観戦し）、ひと取組目の旭富士、しびれましたね」と、さすがの一面をのぞかせた。

同じく相撲大ファンの松重、元貴景勝の湊川親方と軽妙なかけ合い。新大関・安青錦が豪快な首投げで義ノ富士を破った一番では「やっぱり安青錦はすごいですね。あの体勢から投げる」と感嘆した。全取組が終わると、「初場所特有の熱気が会場からも伝わってきて、放送席でも声出してはダメなのに、取組途中に思わず声が出るほど、できるだけ皆さんにご迷惑をかけないようにと思ったんですが、声が出るほどの熱戦で。（今後に）おおいに期待できる日だったと思います」と熱く語った。

ＳＮＳでは「市川紗椰さん詳しすぎ」、「コメントが深くて面白い」、「相撲愛があふれて止まらんようだ」、「本当に綺麗ですね」、「相撲オタクやん」、「ちっとも変わらぬ美しさ凄い」、「すごい研究してるし誰のことも応援してるの伝わってくる」などの声が上がっていた。