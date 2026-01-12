Æü¤Î´Ý¥Õ¥ê¥²¡¼¥È¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿Î¢¤Ç¡Ä¹ë½£¤Î¾¥²ü´Ï·×²è¤¬¥Ü¥í¥Ü¥í¤Ê·ï »ÅÍÍÊÑ¹¹¤Ë¥á¡¼¥«¡¼Å±Âà ÆüËÜ¤Ï¡Ö¾è¤ê±Û¤¨¤ë³Ð¸ç¡×¤¢¤ë¤«
À¤³¦¶þ»Ø¤ÎÇÓÂ¾Åª·ÐºÑ¿å°è¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë
¡¡¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¹ñËÉ¾Ê¤¬¼¡´üÈÆÍÑ¥Õ¥ê¥²¡¼¥È¤Ë¡¢¤â¤¬¤ß·¿¸î±Ò´Ï¤ÎÇ½ÎÏ¸þ¾å·¿¡Ê¿··¿FFM¡Ë¤òÁªÄê¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢°ìÌöÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ïµ²±¤Ë¿·¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú¥Ø¥ê¤¬Æþ¤é¤Ê¤¤!?¡Û¤µ¤¯¤é·¿¾¥²ü´Ï¤Î¸å¤í¤ä¥Þ¥¹¥È¤Î·Á¾õ¤ò¥¤¥Ã¥¸«¡ª¡Ê¼Ì¿¿¡Ë
¡¡¤¸¤Ä¤ÏÆ±¹ñ¤ÏÀ¤³¦Âè2°Ì¤ÎÇÓÂ¾Åª·ÐºÑ¿å°è¡ÊEEZ¡Ë¤òÍ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜÅÚ¤È¼þÊÕÎ¥Åç¤À¤±¤Ç¤â820ËüÊ¿Êý¥¥í¥á¡¼¥È¥ë¤ÈÈó¾ï¤Ë¹Âç¤Ç¤¹¡Ê1°Ì¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¡Ë¡£¤½¤Î¥¨¥ê¥¢Æâ¤ËËÉÙ¤ÊÅ·Á³»ñ¸»¤òÊú¤¨¤ë¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÎÎÅÚ¡¦ÎÎ³¤¤ò¼é¤ê¡¢³¤ÍÎ¸¢±×¤ò³ÎÊÝ¤·Â³¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢°ìÄê°Ê¾å¤Î³¤¾åÀïÎÏ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢³¤·³¤Ï·³»öÅª¤Ê³èÆ°¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢µù¶ÈÊÝ¸î¤äÆþ¹ñ´ÉÍý¡¢ÀÇ´Ø¡¢ËãÌô¼èÄù¤ê³èÆ°¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï³¤¾åÊÝ°ÂÄ£¤¬Ã´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÌò³ä¤â¼õ¤±»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²Ã¤¨¤Æ¹ñ¶·ÙÈ÷¤Ç¤Ï¡¢ÄÉÀ×¡¢ÁË»ß¡¢ÄäÁ¥¡¢Î©¤ÁÆþ¤ê¸¡ºº¤ò´Þ¤àË¡¼¹¹Ô³èÆ°¤Ë¤â½¾»ö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¾èÁÈ°÷¤ä¾èÁ¥µÒ¤ÎÂáÊá¤ä²ßÊª¤Î²¡¼ý¤Ê¤É¤â¡¢Ê¿»þ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¶áÇ¯¤Ï³¤¾å¤«¤é¤ÎÉÔË¡°ÜÌ±¤ÈÌ©Í¢¡¢¿Í¿ÈÇäÇã¤ÎÁË»ß¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿·³¡¦·Ù»¡¡¦¹ñ¶·ÙÈ÷Ââ¤Ë¤è¤ë¹çÆ±ºîÀï¡Ö¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥½¥Ö¥ê¥ó¡¦¥Ü¡¼¥À¡¼¥º¡Ê¼ç¸¢¹ñ¶ºîÀï¡¢OSB¡Ë¡×¤Ë²Ã¤ï¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢°ãË¡Áà¶È¤Î¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤ä¡¢¥Ñ¥×¥¢¥Ë¥å¡¼¥®¥Ë¥¢¡¢¥Õ¥£¥¸¡¼¡¢¥½¥í¥â¥ó½ôÅç¤È¤¤¤Ã¤¿ÂÀÊ¿ÍÎÅçÖÙ¹ñ¤Ø¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥¹°Ý»ý¡Ê¿ÆÁ±Ë¬Ìä¤äºÒ³²µß±ç¡Ë¤Ê¤É¤â¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿Ç¤Ì³¤Ë¹â²Á¤Ê¥¤¡¼¥¸¥¹´Ï¤ä¥Õ¥ê¥²¡¼¥È¤òÅêÆþ¤¹¤ë¤Ë¤ÏÈñÍÑÂÐ¸ú²Ì¤¬°¤¤¤¿¤á¡¢°Â²Á¤Ç²ÔÆ¯Î¨¤Î¹â¤¤ÀìÍÑ¤Î¾¥²ü´ÏÄú¤òÁá¤¤ÃÊ³¬¤«¤éÄ´Ã£¤·¡¢±¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢³¤·³¤Ï2026Ç¯1·î¸½ºß¡¢Âç·¿¤Î¥¢¥é¥Õ¥éµé¾¥²ü´Ï¤È¾®·¿¤Î¥¨¥Ü¥ë¥Ö¡¦¥±¡¼¥×µé¾¥²üÄú¤ò¼ç¤Ê¾¥²üÀïÎÏ¤È¤·¤Æ±¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¢¡¼¥ß¥Ç¡¼¥ëµé¾¥²üÄú¤Ï¡¢¹ñ¶·ÙÈ÷¤Èµù¶È¾¥²ü¤È¤¤¤¦¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢³¤·³ÆÃÍ¤ÎÇ¤Ì³¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥¢¥ë¥ß¹ç¶âÀ½¤Î´ÏÄú¤È¤·¤ÆÆ³Æþ¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Á´Ä¹¤Ï56.8m¡¢ËþºÜÇÓ¿åÎÌ¤ÏÌó300¥È¥ó¤Ç¡¢Â®ÎÏ¤Ï25¥Î¥Ã¥È¡Ê46.3km/h)¤òÈ¯´ø²ÄÇ½¡£¸ÇÄêÁõÈ÷¤È¤·¤Æ25mmµ¡´ØË¤1´ð¤È12.7mmµ¡´Ø½Æ2Ãú¤òÈ÷¤¨¤Þ¤¹¡£
¹©´ü¤ÎÃÙ¤ì¤ÈÄ´Ã£ºï¸º¤Î±Æ¶Á¤ÏÂç¤¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ª
¡¡¥¢¡¼¥ß¥Ç¡¼¥ëµé¾¥²üÄú¤Ï2005Ç¯¤«¤é2008Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ·×14ÀÉ¤¬°ú¤ÅÏ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢´ÏÆâ¤Ë¤ª¤±¤ëÍÆÇ¥¬¥¹¤ÎÈ¯À¸¤ä¡¢Á¥ÂÎ¤ÎµµÎö¤ª¤è¤ÓÉå¿©¡¢ÇÓµ¤·Ï¤Ø¤Î¿»¿å¤È¤¤¤Ã¤¿¥È¥é¥Ö¥ë¤¬ÉÑÈ¯¤·¡¢2021Ç¯°Ê¹ß¼¡¡¹¤ÈÂàÌò¡£2025Ç¯12·î4Æü¤ËºÇ¸å¤Î3ÀÉ¤¬°úÂà¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¡¼¥ß¥Ç¡¼¥ëµé¾¥²üÄú¤Î4ÈÖ´Ï¡Ö¥¢¥ë¥Ð¥Ë¡¼¡×¡Ê²èÁü¡§¥¢¥á¥ê¥«³¤·³¡Ë¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤½¤Î°ìÊý¤ÇÉÔË¡Æþ¹ñ¤ÎÁË»ß¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿Â¿ÍÍ¤ÊÇ¤Ì³¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤¬ÁýÂç¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î¼ï¤Î´ÏÄú¤ÎÁýÈ÷¤¬Í×µá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤Ç·úÂ¤¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¥¢¥é¥Õ¥éµé¾¥²ü´Ï¤Ç¤¹¡£Æ±´Ï¤Ï¥É¥¤¥Ä¤ÎÂ¤Á¥Âç¼ê¥ê¥å¥ë¥»¥ó¥°¥ë¡¼¥×¡Ê¸½NVL¡Ë¤¬³«È¯¤·¤¿¡ÖOPV80¡×¤ò¥Ù¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2025Ç¯6·î¤Ë1ÈÖ´Ï¤Î¡Ö¥¢¥é¥Õ¥é¡×¤¬½¢Ìò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¢¥é¥Õ¥éµé¤ÎËþºÜÇÓ¿åÎÌ¤ÏÌó1640¥È¥ó¡¢Á´Ä¹¤Ï80m¡£Á¥ÂÎ¤Ï¹ÝÅ´À½¤Ç¡¢¹ÓÅ·»þ¤Î°ÂÄêÀ¤È¹³´®À¤¬ÂçÉý¤Ë¸þ¾å¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¹Âç¤Ê¹ñ¶¤Î¾¥²üÇ¤Ì³¤ò¿ë¹Ô¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÃÏ°è¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Ø¤Î´ØÍ¿¡¢¿ÍÆ»»Ù±ç¡¢ºÒ³²µß±ç¡¢Ë¡¼¹¹Ô³èÆ°¤Ê¤É¡¢¤è¤ê¹ÈÏ¤ÊÇ¤Ì³¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤Ç¡¢½¾Íè¤Ïµ¢¹Á¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿³¤¾Ý²¼¤Ç¤âÇ¤Ì³·ÑÂ³¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡´ÏÈø¤Ë¤Ï¹Âç¤Ê¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ç¥Ã¥¤òÈ÷¤¨¡¢¥³¥ó¥Æ¥Ê²½¤µ¤ì¤¿Ìµ¿Íµ¡¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊUAS¡Ë¡¢µ¡ÍëÀïÍÑµ¡ºà¡¢¥À¥¤¥Ó¥ó¥°»Ù±ç¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¢¤â¤·¤¯¤ÏºÒ³²µß±çÊª»ñ¤Ê¤É¤òÅëºÜ²ÄÇ½¡£´ÏÈø¤Ë¤ÏÈô¹Ô¹ÃÈÄ¤¬Àß¤±¤é¤ì¡¢Ãæ·¿¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤ÎÈ¯Ãå´Ï¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ìµ¿Í¹Ò¶õµ¡¡ÊUAV¡Ë¤Î±¿ÍÑÇ½ÎÏ¤âÉÕÍ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¹ñ¶·ÙÈ÷¤ÎÍ×¤È¤Ê¤ëÎ×¸¡Ç½ÎÏ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢´ÏÈø¤Ë2ÀÉ¤ÎÂç·¿Ê£¹çÄú¡ÊRHIB¡Ë¤òÅëºÜ¤·¡¢ÀìÍÑ¤Î¥¹¥¿¡¼¥ó¥é¥ó¥×¡Ê³êÁöÂæ¡Ë¤«¤éÂ¨ºÂ¤ËÅ¸³«¡¦ÍÈ¼ý¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¥¢¥é¥Õ¥éµé¤ÎÄ´Ã£¿ô¤ÏÅö½é¤Î12ÀÉ¤«¤é6ÀÉ¤Ëºï¸º¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£40mmµ¡´ØË¤¤ÎÅëºÜ¤â¥¥ã¥ó¥»¥ë¤µ¤ì¡¢¼çÉðÁõ¤Ï25mmµ¡´ØË¤1´ð¤È12.7mm½Åµ¡½Æ2Ãú¤ØÊÑ¹¹¡£¤¿¤À¡¢¹©´ü¤ÎÃÙ¤ì¤ÈÄ´Ã£ºï¸º¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ê¡¢NVL¤Ï¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤òÅ±Âà¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥ê¥å¥ë¥»¥ó¡¦¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î³ô¼°¤¬ÃÏ¸µ¤ÎÂ¤Á¥²ñ¼Ò¥·¥ô¥á¥Ã¥¯¤Ø¾ùÅÏ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·ë²Ì¡¢¥¢¥é¥Õ¥éµé¤Ï¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î¥ª¥º¥Ü¡¼¥ó³¤·³Â¤Á¥½ê¤Ç2ÀÉ¡¢¥·¥ô¥á¥Ã¥¯¤Î¥Ø¥ó¥À¡¼¥½¥óÂ¤Á¥½ê¤Ç4ÀÉ¤Î·úÂ¤¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤³¤ì¤Ç¤Ï¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤¬Ë¾¤à³¤ÍÎ¾¥²üÇ½ÎÏ¤Î°Ý»ý¤ÏÌµÍý¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢¥¢¥é¥Õ¥éµé¤ÎÇ¼ÆþÃÙ¤ì¤È¥¢¡¼¥ß¥Ç¡¼¥ëµé¤Î¿¼¹ï¤ÊÏ·µà²½¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿Æ±¹ñ³¤·³¤Ï2020Ç¯5·î¡¢¥ª¡¼¥¹¥¿¥ë¤Ë¥¨¥Ü¥ë¥Ö¡¦¥±¡¼¥×µé¾¥²ü´Ï6ÀÉ¤ò°ì³ç¤ÇÈ¯Ãí¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾¥²ü´ÏÄ´Ã£¤Î¥´¥¿¥´¥¿¤ò¡ÖÂ¾»³¤ÎÀÐ¡×¤ÈÂª¤¨¤è
¥¨¥Ü¥ë¥Ö¡¦¥±¡¼¥×µé¤Ï¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤¬ÆÈ¼«Àß·×¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢Á´Ä¹¤Ï57.8m¡¢ËþºÜÇÓ¿åÎÌ¤ÏÌó580¥È¥ó¡£¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¹ç¶âÀ½¤ÇÂ®ÎÏ¤Ï25¥Î¥Ã¥È¡Ê46.3km/h)°Ê¾å¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉðÁõ¤Ï12.7mm½Åµ¡´Ø½Æ2Ãú¤Ç¡¢7.3m¹âÂ®Ê£¹çÄú¡ÊRHIB¡Ë2ÀÉ¤òÅëºÜ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥é¥Õ¥éµé¾¥²ü´Ï¤Î2ÈÖ´Ï¡Ö¥¨¥¢¡×¡£2025Ç¯10·î¤Ë½¢Ìò¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎºÇ¿·´Ï¤À¡Ê²èÁü¡§¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¹ñËÉ¾Ê¡Ë¡£
¡¡¾è°÷¿ô¤ÏºÇÂç32¿Í¤Þ¤Ç¼ýÍÆ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÄÌ¾ï¤Î¾è°÷¤Ë²Ã¤¨¡¢·±ÎýÀ¸¤äÎ×¸¡¥Á¡¼¥à¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÊØ¾è¼Ô¤ò¾è¤»¤ëÍ¾Íµ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ê»¤»¤ÆÄ¹´ü´Ö¤ÎÍÎ¾åÇ¤Ì³¤Ë¤ª¤±¤ë¾è°÷¤ÎÈèÏ«¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¶õÄ´¥·¥¹¥Æ¥à¤ä´ÏÆâWi-Fi¡¢¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÀßÈ÷¤Ê¤É¤Î¡ÖQOL¡ÊÀ¸³è¤Î¼Á¡Ë¡×¸þ¾å¤¬¿Þ¤é¤ì¤¿¤Î¤âÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¡¡³¤·³¸þ¤±¤Î¥¨¥Ü¥ë¥Ö¡¦¥±¡¼¥×µé¤ÏÅö½é¡¢¤Ä¤Ê¤®¤ÎÍ½Äê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥Ë¡¼¥º¤Î¹â¤Þ¤ê¤È¥¢¥é¥Õ¥éµé¤ÎÄ´Ã£ºï¸º¤ò¼õ¤±¡¢¸½»þÅÀ¤Ç10ÀÉ¤ÎÆ³Æþ¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¹ë½£³¤·³¤Ï¥±¡¼¥×µé¾¥²üÄú¤â2ÀÉ¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¹ñÎ©¶ä¹Ô¡ÊNAB¡Ë¤«¤é¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ±¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤Æ¡¢¥¢¥é¥Õ¥éµé¤ÎÄ´Ã£ºï¸º¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤ÏÆüËÜ¤Î¸î±Ò´ÏÍ¢½Ð¤Ë¤â´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡¢Ãæ¹ñ¤Î³¤ÍÎ¿Ê½Ð¤Ë¤è¤ë¥¤¥ó¥ÉÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤ÎµÞÂ®¤Ê¶ÛÄ¥¹â¤Þ¤ê¤¬¤¢¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡»ö¼Â¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢À¯ÉÜ¤Ï2024Ç¯2·î¡¢¡Ö¿å¾å´ÏÄú¥ì¥Ó¥å¡¼¡ÊSurface Fleet Review¡Ë¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÂæÆ¬¤Ê¤É°ÂÁ´ÊÝ¾ã´Ä¶¤¬¸·¤·¤µ¤òÁý¤¹Ãæ¤Ç¡¢¥¢¥é¥Õ¥éµé¤ÎÇ½ÎÏ¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼ÂºÝ¡¢Æ±¤¸¡ÖOPV80¡×¤ò¥Ù¡¼¥¹¤È¤¹¤ë¥Ö¥ë¥Í¥¤³¤·³¤Î¥À¥ë¥µ¥é¡¼¥àµé¾¥²ü´Ï¤¬57mmÃ±ÁõÂ®¼ÍË¤¤È¥¨¥°¥¾¥¼´ÏÂÐ´Ï¥ß¥µ¥¤¥ë¤Î¥é¥ó¥Á¥ã¡¼¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¥¢¥é¥Õ¥éµé¤¬·ÚÉðÁõ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÈÝÄê¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤½¤â¤½¤â¥¢¥é¥Õ¥éµé¤¬·È¤ï¤ë¤Î¤Ï¹ñ¶·ÙÈ÷¤Èµù¶È¾¥²ü¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¥º¥ì¤¬Ä´Ã£¤ò½ä¤ëº®Íð¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤â¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡º£¸å¡¢ÆüËÜ¤Ï¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢³¤·³¤Î¼¡´üÈÆÍÑ¥Õ¥ê¥²¡¼¥È¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÇÆ±¹ñ¤È¿¼¤¯´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆÍÁ³¤Î»ÅÍÍÊÑ¹¹¤äÄ´Ã£¿ô¸º¾¯¤È¤¤¤Ã¤¿¥È¥é¥Ö¥ë¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï½½Ê¬¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¢¡¼¥ß¥Ç¡¼¥ëµé¾¥²üÄú¤È¥¢¥é¥Õ¥éµé¾¥²ü´Ï¤ò½ä¤ë¥´¥¿¥´¥¿¤ò´Õ¤ß¤ë¤È¡¢Æü¹ëÎ¾¹ñ¤Î»×ÏÇ¤Ë¥º¥ì¤¬À¸¤¸¤ë¤³¤È¤òÇ§¼±¤·¤Ä¤Ä¡¢Ëà»¤¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤¬´ÏÄú¤ÎÍ¢½Ð¤òÀ®¸ù¤ËÆ³¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÉ®¼Ô¡Ê¿¼¿åÀéæÆ¡§³¤»ö¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë¤ÏÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£