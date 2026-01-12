ぐっすり眠る飼い主さんの息子さんの傍らには、寄り添って眠る柴雄くんの姿が。それはこの日に限ってのことではなく、柴雄くんも茶太郎くんも3兄弟のお兄ちゃんとして、いつも傍で見守ってくれているのです。

そんな仲良し兄弟の姿が「守られて嬉しいね」「もう全てが微笑ましいです」と大きな反響を呼び、9万回以上再生されています。

【動画：赤ちゃんをいつも近くで見守る犬→まるで本当の兄弟のように『一緒に成長する光景』】

仲良し3兄弟

今回ご紹介するのは、TikTokアカウント『shibaochata』へ投稿された、柴犬の「柴雄くん」とチワワの「茶太郎くん」の様子です。2匹と飼い主さん宅の息子さんは、まるで兄弟のように仲良しなのだそう。

息子さんが眠る傍には、いつも2匹のお兄ちゃんが寄り添って一緒にいてくれるのだとか。そんな風にして見守っていてくれるお陰で、息子さんは安心してぐっすり眠ることができていたのだといいます。

初めての寝返りをお手伝いしてくれたことも

そんなお兄ちゃん達は、息子さんが初めて寝返りできた日にも大活躍だったそう。その日、寝ている茶太郎くんの横で息子さんが寝返ろうと頑張っていたところ、寝起きの茶太郎くんが手助けをしてくれたのだとか。

なんと、あと少しのところだった息子さんの背中を、茶太郎くんが足でとんと一押し。そのお陰で見事寝返り初成功できたのだそうです。いつも傍にいるからこその、ここぞというタイミングでの見事なアシストでした。

これからもずっと一緒に

TikTokアカウント『shibaochata』でたくさん見ることができる、息子さんとお兄ちゃん達の様子から、生まれた時からずっと一緒のお兄ちゃん達の存在は、息子さんにとって安心できて心強い存在だということが伝わってきます。

息子さんもどんどん大きくなって、お兄ちゃん達のご飯の用意をするなど、できることが増えてきました。これから先も、その時々の仲良し3兄弟の微笑ましい姿がたくさん見られるのを楽しみにしています。

この投稿へは「小さいころから犬がいる環境羨ましい～」「お兄ちゃん達の表情が可愛すぎる」「皆が可愛くてこちらまで笑顔になる」など、微笑ましい兄弟の姿に魅了された視聴者から多くのコメントと5000件以上のいいねが寄せられています。

TikTokアカウント『shibaochata』では、柴犬の「柴雄くん」とチワワの「茶太郎くん」、そして飼い主さんの息子さんの仲良し3兄弟の日々の様子が公開されています。

写真・動画提供：TikTokアカウント「shibaochata」さま

執筆：和雅

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。