雪原を全力で走り回る凛々しい姿を見せたシベリアンハスキー。しかし場面が変わると、まさかの日本らしさ全開の行動に出たといいます。

投稿は記事執筆時点で231万回再生を突破。「ロケットダイブ！」「コタツの魔力ｗ」といったコメントが寄せられています。

【動画：極寒の地で生まれた『シベリアンハスキー』が、日本に染まりすぎた結果→コタツで見せた『衝撃の行動』】

雪原で見せた、ハスキーらしい一面

Instagramアカウント「miya.manet」に投稿されたのは、日本に染まりすぎたシベリアンハスキー「アシリ」ちゃんのお姿。初めに『日本に染まる前のハスキー』として紹介されたのは、雪が深く積もる日にアシリちゃんが軽やかに駆け回る光景でした。

尻尾を高く掲げ、足が埋まるほどの雪をものともせず走る様子からは、寒冷地にルーツを持つ犬種らしい力強さが感じられます。笑顔を浮かべているかのような生き生きとした表情は、雪の中で遊ぶことを満喫しているように見え、その無邪気さに頬が緩んでしまいます♡

野生味あふれる走りから一転

川べりの雪道でも、アシリちゃんの勢いは衰えなかったとか。リードが張るほどの全力疾走に、雪をものともせず進む脚力。周囲を見渡す横顔には、野生味すら感じさせるほど。まさに、ハスキーらしさが印象的な一幕だったといいます。

しかし、『日本に染まったハスキー』としてその後に訪れたのは、あまりにも対照的な光景でした。場所が室内へと変わった瞬間、アシリちゃんは畳の部屋に置かれた“あるもの”へ一直線。雪に飛び込んでいた勇ましさが嘘のように、迷いのない動きを見せたのでした。

日本に染まりすぎた結果…

向かった先は、冬の日本を象徴する“こたつ”。アシリちゃんは勢いそのままに頭から布団へ潜り込み、上半身をすっぽり中へ収めてしまったそう。それはまるでこたつに吸い込まれていくかのようで、思わずクスッと笑えます。

何度同じ動きを見せても、その正確さとスピードは変わらず、もはや“帰る場所”として認識しているかのよう。最後には尻尾だけがこたつから顔を出し、雪原での勇ましい姿が嘘のような状態に。極寒の地で生まれたシベリアンハスキーが日本の冬文化に順応したギャップに、多くの人が魅了されたのでした。

投稿には「どんどんこたつに飲み込まれていく」「もう、シベリアには帰れない」「郷に入れば郷に従えって言うもんね！」「シベリアン感なくなりましたねｗ」などのコメントが寄せられています。

Instagramアカウント「miya.manet」では、アシリちゃんが大好きなこたつで過ごす様子をはじめ、穏やかな日常が切り取られています。可愛い姿に癒されたい方は、ぜひチェックしてみてください！

写真・動画提供：Instagramアカウント「miya.manet」さま

執筆：りほ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。