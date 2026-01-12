弟犬におもちゃを買ってあげたら、羨ましそうに見ている兄犬。そこで兄犬にもおもちゃを買ってあげることにしたら…？尊い反応が話題になり、投稿は記事執筆時点で65万6000回再生を突破。「めっちゃ嬉しそう」「よかったね」「心があったまる」といった声が寄せられています。

【動画：おもちゃを買ってもらう弟犬→兄犬が羨ましそうに横で見つめて…あまりにも尊い反応】

おもちゃを買ってもらった弟犬

TikTokアカウント「shibainu_no_don」に投稿されたのは、柴犬の兄弟「どん」ちゃん＆「てん」ちゃんとお買い物に行った時の様子。どんちゃんは投稿主さん、てんちゃんははとこさんが飼われているそう。

弟のてんちゃんがプピプピ音が鳴る哺乳瓶型のおもちゃを欲しがったので買ってあげたところ、さっそくお店の外で遊び始めたそう。そして兄のどんちゃんは、その様子を羨ましそうに見ていたとか。どうやらどんちゃんもおもちゃが欲しいようなので、飼い主さんはお店に戻ることに。

兄犬にも買ってあげたら…？

音が鳴るおもちゃは哺乳瓶型とアヒルさんの2種類があったので、飼い主さんは「どっちがいい？」と両方を見せてみたそう。するとどんちゃんは「こっち！」と鼻先でアヒルさんにタッチ。そしてアヒルさんを買うことが決定すると、どんちゃんは嬉しそうな表情を見せて、ワクワクしながらレジへ向かったそうです。

実は最初にお店に入った時からどんちゃんはアヒルさんが気になっていたようなのですが、てんちゃんほど食いついていなかったので買わなかったのだとか。もしかしたら「僕はお兄ちゃんだから、おねだりしづらいな…」と遠慮していたのかも？

その控えめなところも、結局「本当は自分もおもちゃが欲しい」という気持ちを隠し切れないところも、たまらなく愛おしいですね。

子どものように喜ぶ姿が尊い！

会計を済ませてお店の外に出たら、「早く遊んでみたい！」とキラキラしたお目目でおもちゃが入った袋を見つめるどんちゃん。お家に帰るまで待てないようなのでおもちゃを渡してあげたところ、さっそくプピプピと音を鳴らして楽しそうに遊び始めたとか。

おもちゃを買ってもらって無邪気に喜ぶ姿は、まるで小さな子どものよう。「おもちゃでこんなに喜ぶ姿は久しぶりに見た！」と、飼い主さんまで幸せな気持ちになったそうですよ。

この投稿には「可愛すぎる」「見てるこっちも幸せ気分」「何個でも買ってあげたい」「気持ち汲み取ってる飼い主さんも素敵すぎる」といったコメントが寄せられています。

どんちゃんの可愛い姿や、てんちゃんとご家族との微笑ましい日常をもっと見たい方は、TikTokアカウント「shibainu_no_don」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「shibainu_no_don」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。