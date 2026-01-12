2月20日よりWOWOWにて放送・配信がスタートする連続ドラマW-30『ながたんと青と -いちかの料理帖-2』のメインビジュアルと本予告が公開された。

門脇麦が主演を務め、ACEesの作間龍斗が共演する本作は、月刊漫画誌『Kiss』（講談社）にて連載中の磯谷友紀の同名漫画が原作。戦後間もない京都を舞台に、主人公の料理人・桑乃木いち日が経営難の実家の料亭「桑乃木」存続のため、大阪の老舗ホテル経営者の三男・山口周と政略結婚したことから始まるグルメラブストーリーだ。2023年に放送・配信された連続ドラマの続編で、本作では夫婦のもとに“新たな家族”がやってくるほか、山口家の次男で周の兄である栄の登場を機に、経営難から脱却し始めた「桑乃木」に再び試練が訪れる。

監督は、前作に引き続き映画『サマーフィルムにのって』『青葉家のテーブル』などを手がけた松本壮史をメインに、東映京都作品で監督を務めてきた市岡歩も登板。脚本は川粼いづみ、料理監修は大原千鶴が続投。さらに、前作に引き続き主人公・いち日を門脇麦、いち日の夫・周を作間が演じる。また、久間田琳加、白石隼也、小野武彦、飯田基祐、床嶋佳子、中村蒼、戸田恵子といった前作のキャスト陣も顔をそろえる。さらに、新レギュラーキャストとして、物語をかき乱す周のアメリカ帰りの兄・川島栄役に小林虎之介、病弱だが天真爛漫な栄の妻・川島頌子役に恒松祐里、桑乃木家にやってくる養子・岡部道哉役にオーディションで選出された子役・眞野陸が決定している。

公開されたメインビジュアルは、映画『怪物』『ファーストキス 1ST KISS』も手がけたフォトグラファー・末長真が撮影を担当し、前作に引き続き、アートディレクター・田部井美奈がデザインを担当している。メインカットは、桑乃木家に養子の道哉（眞野陸）がやって来て少し経ったある日を捉えたもの。朝食の準備をしているいち日（門脇麦）と周（作間龍斗）が、起きぬけの道哉といち日の母・愛子（床嶋佳子）を笑顔で食卓に迎え入れている、桑乃木家の温かな朝のひとコマを切り取ったもの。そんなメインカットとともに、前作でも物語を彩った久間田、白石、中村、戸田、さらに新レギュラーキャストの小林、恒松を捉えた劇中カットが並んでいる。

さらに、初公開となる劇中映像を使用した本予告も公開。怪しい笑みをたたえてアメリカから帰国した栄が桑乃木家に持ってきたのは、料亭・桑乃木の2号店計画書。そんな中、周がある事情で東京へ赴くことになり……。そこで周を待ち受けるのは、天真爛漫な栄の妻・頌子（恒松祐里）。いち日たちに次々と訪れる環境の変化と新たな出会いで、相変わらずもどかしい2人の恋にも波乱の予感が。また、映像では本作の世界観に寄り添って書き下ろされた、Summer Eyeの新曲「明日」が使用されている。

そして、各話を彩るゲスト出演陣を含めオールキャストが決定。小林演じる栄の右腕として働く羽崎役を矢野聖人、周たちの母・山口淑江役を黒沢あすか、頌子の父・川島由保役を堀内正美がそれぞれ演じる。2月27日に放送・配信される第2話にて、雑誌の対談取材のために桑乃木を訪れる女優・宵待ケイ子役で藤井美菜、ケイ子の対談相手である共演俳優・林雅典役で財木琢磨の出演が決定した。（文＝リアルサウンド編集部）