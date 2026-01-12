¡ÖÆüËÜ¤ÎÉñÂæ¤Çµ±¤¯¾¯Ç¯¡×¡ÖPK¤ò¥»¡¼¥Ö¡×¼¯Åç³Ø±à¤Ï½àÍ¥¾¡¤â¡Ä¹¥¼é¤òÏ¢È¯¤·¤¿¥¿¥¤¿ÍGK¤Î³èÌö¤Ö¤ê¤òÊì¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÊóÆ»¡ª¡ÖÄ»È©¤¬Î©¤Ä¤¯¤é¤¤¥Á¡¼¥à¤òµß¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¥Õ¥¡¥ó¤âÃíÌÜ¡ÚÁª¼ê¸¢¡Û
¡¡1·î12Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Âè104²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¤Î·è¾¡¤Ç¡¢¼¯Åç³Ø±à(°ñ¾ë)¤¬¿ÀÂ¼³Ø±à¡Ê¼¯»ùÅç¡Ë¤È·ãÆÍ¡££°¡Ý£³¤ÇÇÔ¤ì¤Æ¡¢ÀË¤·¤¯¤â½éÍ¥¾¡¤òÆ¨¤·¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤ÏÇÔ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤Î°ìÀï¤ËÀèÈ¯¤·¤¿¥¿¥¤¿ÍÎ±³ØÀ¸¤Î¼¯Åç³Ø±àGK¥×¥à¥é¥Ô¡¼¥¹¥ê¥Ö¥ó¥ä¥³¤ÏÌöÆ°¡££±ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Î31Ê¬¡¢Áê¼ê¤ÎPK¤ò´°àú¤ËÆÉ¤ßÀÚ¤ê¡¢±¦¼ê°ìËÜ¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤Æ¤ß¤»¤ë¡£
¡¡¸åÈ¾¤Ë¤â¿ÀÂ¼³Ø±à¤Î·èÄêµ¡¤ò¤³¤È¤´¤È¤¯¥»¡¼¥Ö¡£¹¥¼é¤òÏ¢È¯¤·¤Æ£¶Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¹ñÎ©¤Î´Ñ½°¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
¡ÖÆüËÜ¤ÎÉñÂæ¤Çµ±¤¯¥¿¥¤¤Î¾¯Ç¯¤Ø¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤í¤¦¡×¤È¡¢¤³¤Î·è¾¡Àï¤òÇÛ¿®¤·¤¿¥¿¥¤¥á¥Ç¥£¥¢¡Øthairath¡Ù¤Ï»î¹ç¸å¡¢¡Ö¥×¥à¥é¥Ô¡¼¤¬PK¤ò¥»¡¼¥Ö¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï½½Ê¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Á´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¤Ï½àÍ¥¾¡¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¥¿¥¤¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¥×¥à¥é¥Ô¡¼¥¹¥ê¥Ö¥ó¥ä¥³¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö¥Þ¥¸¤«¤è¡¢PK¤ò¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤¿¡×¡ÖÄ»È©¤¬Î©¤Ä¤¯¤é¤¤¥Á¡¼¥à¤òµß¤Ã¤¿¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¾å¼ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼¯Åç³Ø±à¤ÏÁª¼ê¸¢À©ÇÆ¤Ë¤¢¤È°ìÊâÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤Î£²Ç¯À¸¼é¸î¿À¤Ï¾®¤µ¤¯¤Ê¤¤¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡ÚÆ°²è¡Û¼¯Åç³Ø±à¤Î¼é¸î¿À¤¬´°àú¤ÊÆÉ¤ß¤ÇPK¥¹¥È¥Ã¥×¡ª
¡¡¥Á¡¼¥à¤ÏÇÔ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤Î°ìÀï¤ËÀèÈ¯¤·¤¿¥¿¥¤¿ÍÎ±³ØÀ¸¤Î¼¯Åç³Ø±àGK¥×¥à¥é¥Ô¡¼¥¹¥ê¥Ö¥ó¥ä¥³¤ÏÌöÆ°¡££±ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Î31Ê¬¡¢Áê¼ê¤ÎPK¤ò´°àú¤ËÆÉ¤ßÀÚ¤ê¡¢±¦¼ê°ìËÜ¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤Æ¤ß¤»¤ë¡£
¡¡¸åÈ¾¤Ë¤â¿ÀÂ¼³Ø±à¤Î·èÄêµ¡¤ò¤³¤È¤´¤È¤¯¥»¡¼¥Ö¡£¹¥¼é¤òÏ¢È¯¤·¤Æ£¶Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¹ñÎ©¤Î´Ñ½°¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
¡ÖÆüËÜ¤ÎÉñÂæ¤Çµ±¤¯¥¿¥¤¤Î¾¯Ç¯¤Ø¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤í¤¦¡×¤È¡¢¤³¤Î·è¾¡Àï¤òÇÛ¿®¤·¤¿¥¿¥¤¥á¥Ç¥£¥¢¡Øthairath¡Ù¤Ï»î¹ç¸å¡¢¡Ö¥×¥à¥é¥Ô¡¼¤¬PK¤ò¥»¡¼¥Ö¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï½½Ê¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Á´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¤Ï½àÍ¥¾¡¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¥¿¥¤¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¥×¥à¥é¥Ô¡¼¥¹¥ê¥Ö¥ó¥ä¥³¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö¥Þ¥¸¤«¤è¡¢PK¤ò¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤¿¡×¡ÖÄ»È©¤¬Î©¤Ä¤¯¤é¤¤¥Á¡¼¥à¤òµß¤Ã¤¿¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¾å¼ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼¯Åç³Ø±à¤ÏÁª¼ê¸¢À©ÇÆ¤Ë¤¢¤È°ìÊâÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤Î£²Ç¯À¸¼é¸î¿À¤Ï¾®¤µ¤¯¤Ê¤¤¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡ÚÆ°²è¡Û¼¯Åç³Ø±à¤Î¼é¸î¿À¤¬´°àú¤ÊÆÉ¤ß¤ÇPK¥¹¥È¥Ã¥×¡ª