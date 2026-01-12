これからの気象情報です。



◆予想降雪量（今夜～13日(火)朝にかけて・最大）

阿賀町津川や関川村周辺で20cm、十日町市や魚沼市守門周辺で10cmの降雪を予想しています。



◆予想降雪量（13日(火)朝～夕方にかけて・最大）

阿賀町津川や関川村周辺で10cmの降雪を予想しています。



引き続き、積雪や路面の凍結などに注意してください。





◆警報・注意報

現在、下越と佐渡にカミナリ注意報、上・中・下越の広い範囲に濃霧・なだれ注意報、上・中・下越の沿岸の地域と佐渡に強風・波浪注意報が発表されています。13日(火)にかけて、強風や高波に注意してください。



◆13日(火)の天気

午前中は日の差すところもありますが、昼ごろからはふたたび雨や雪の範囲が広がるでしょう。大気の状態が不安定で、カミナリを伴って強く降ることもありそうです。落雷や突風などに注意ください。



◆13日(火)の最高・最低気温

最低気温は、平野部で0℃前後のところが多く、山沿いでは‐5℃くらいでしょう。

最高気温は、6～11℃の予想です。今日より5℃以上高く、2月下旬～3月中旬並みのところが多いでしょう。



◆風と波

風は、南よりから西よりに変わって強まるでしょう。佐渡では暴風に警戒が必要です。

波の高さは、上・中・下越で3mのち5m、佐渡では4mのち6mの予想で大しけとなるところがありそうです。沿岸の地域では高波に警戒してください。



◆週間予報

向こう1週間も、寒気や気圧の谷の影響で雪や雨が降りやすいでしょう。積雪の多い地域では、なだれや屋根からの落雪などに注意ください。最高気温は平年並みか高く、日ごとの気温差が大きくなるでしょう。