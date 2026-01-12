埋まらぬ20億円の“溝” 宙ぶらりんの最強左腕スクーバルを巡ってド軍との衝撃トレードが再燃か「方法を死に物狂いで見つける」
球界最強左腕として声価を高めているスクーバル(C)Getty Images
大エースを引き留めたい球団と、自らが高めた価値を信じる投手との間に生じた“溝”は、なかなか埋まらない。
現地時間1月8日、タリク・スクーバルは2026年の年俸を巡る交渉で、球団側に同調停における史上最高となる3200万ドル（約50億2400万円）を希望。これに対してタイガースは、1900万ドル（約29億8300万円）を提示し、双方の評価の食い違いが浮き彫りになった。
26年にFAイヤーを迎える選手側としては当然の主張と言える。現在29歳のスクーバルは、31試合に先発してリーグトップの防御率2.21をはじめ、241奪三振（同2位）、クオリティスタート21回（同2位タイ）、13勝（同6位タイ）の軒並みハイスタッツを記録。2年連続でサイ・ヤング賞にも輝いていた。
名実ともに球界屈指の投手としての地位を確立した。ゆえに求めるのは、「最高の評価」というわけである。ビッグマーケット球団ではないタイガースとしては、FA流出の可能性がある投手に対して、最大限に歩み寄った形だろう。しかし、1300万ドル（約20億4100万円）もの差額は「ゴミみたいだ」（元ヤンキースのジョシュ・ドナルドソン談）と揶揄されても仕方がないか。
両者の確執が明確になったことで、一部メディアで再燃しているのが、ドジャースによるスクーバル獲得の計画だ。
昨年末にタイラー・グラスノーを抱き込んだ大型トレードの可能性が話題となった両球団。その状況について米スポーツ専門サイト『Sporting News』は「スクーバルのトレードは依然として非現実的のように思える。タイガースは、ある時点で売りに出すだろうが、現時点で検討する理由はあまりない」と指摘。その一方で、「ドジャースが誰かを欲しがる時、彼らは実現する方法を死に物狂いで見つける。それがアンドリュー・フリードマン（編成本部長）たちのやり方だ」と強調した。
「ドジャースには、スクーバル獲得のために必要なトッププロスペクトと、契約延長をするための財務上の柔軟性がある。いまだ再契約に自信を見せるタイガースの姿勢が変わるか、選手側の要求額が下がれば、ドジャースはトレードを成立させられる数少ないチームの一つとなる。総合的に見れば、トレードの現状は『現実味はない』。だが、フリードマンが舞台裏に居座っているときは、警戒を怠らないのが最善だ」
果たして、大物左腕を巡る動静はいかなる決着を見るのか。まずは2月に行なわれる公聴会の行方が注目される。
