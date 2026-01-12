埋まらぬ20億円の“溝”　宙ぶらりんの最強左腕スクーバルを巡ってド軍との衝撃トレードが再燃か「方法を死に物狂いで見つける」

球界最強左腕として声価を高めているスクーバル(C)Getty Images

大エースを引き留めたい球団と、自らが高めた価値を信じる投手との間に生じた“溝”は、なかなか埋まらない。

現地時間1月8日、タリク・スクーバルは2026年の年俸を巡る交渉で、球団側に同調停における史上最高となる3200万ドル（約50億2400万円）を希望。これに対してタイガースは、1900万ドル（約29億8300万円）を提示し、双方の評価の食い違いが浮き彫りになった。

【写真】世界一の女神たち！真美子さんら“MVP夫人3ショット”を見る

26年にFAイヤーを迎える選手側としては当然の主張と言える。現在29歳のスクーバルは、31試合に先発してリーグトップの防御率2.21をはじめ、241奪三振（同2位）、クオリティスタート21回（同2位タイ）、13勝（同6位タイ）の軒並みハイスタッツを記録。2年連続でサイ・ヤング賞にも輝いていた。

名実ともに球界屈指の投手としての地位を確立した。ゆえに求めるのは、「最高の評価」というわけである。ビッグマーケット球団ではないタイガースとしては、FA流出の可能性がある投手に対して、最大限に歩み寄った形だろう。しかし、1300万ドル（約20億4100万円）もの差額は「ゴミみたいだ」（元ヤンキースのジョシュ・ドナルドソン談）と揶揄されても仕方がないか。

両者の確執が明確になったことで、一部メディアで再燃しているのが、ドジャースによるスクーバル獲得の計画だ。