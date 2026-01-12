アイドルグループ「ＣＵＴＩＥ ＳＴＲＥＥＴ」が１２日、東京・ＬＩＮＥ ＣＵＢＥ ＳＨＩＢＵＹＡで行われた「令和８年渋谷区はたちのつどい」に登場した。

式典では代表曲「かわいいだけじゃだめですか？」を含む全５曲を披露し、その後取材に応じた。

佐野愛花（２５）は「人生の中の大きな節目に呼んでいただいてうれしい」と笑顔を見せ、増田彩乃（２２）は「一生に一度のはたちのつどいに、ご一緒させていただけたのは光栄なこと。皆さんのこれからの毎日がステキでありますようにと願っております」とエールを送った。

また、桜庭遥花（１９）は、今月２９日で２０歳。「たくさんの方々と一緒に成人の日を迎えられて本当にうれしい。自分でもステキな思い出になった」とにっこり。誕生日当日は、仕事だそうだが「最年少の私がはたちになってちょうど皆がお酒を飲めるので、夜に、お酒を一緒に飲もうねって話してます」と明かした。

今年の抱負について、年明けの書初めでは「向上」と書いていたが、「本当は『健康』と書きたかったんですけど、画数が多くて難しかった」と苦笑い。改めて「今年はグループで、もっともっと、いっぱい頑張りたいなって思います。早寝早起きとかも全部含めていっぱい頑張りたい！」とガッツポーズだ。

また、１０代の目標「１人で旅行に行く」を最近達成したそう。「お正月にお休みをいただけて１人で韓国に行ってきました。すごい楽しかったんですけど…カードをなくしたりとか大変でした」と明かし、周囲を驚かせていた。