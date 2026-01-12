氷川きよし（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2026/01/12】歌手の氷川きよしが、12日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月曜〜金曜ひる1時〜）に出演。学生時代のいじめ被害を明かした。

◆氷川きよし、学生時代のいじめ被害を告白


この日のスタジオトークで氷川は「子供の頃とか何で生まれてきたんだろうってありました。小学校・中学校といじめられていたので」と学生時代にいじめ被害を告白。いじめの原因について聞かれると氷川は「言い返せなかったり、気が弱い子だったっていうか。スポーツも苦手だったり」と当時の様子を説明した。

◆氷川きよし「歌というものがあったから強くなれました」


しかし「歌をやっていくことでみんな認めてくれたり、歌というものがあったから強くなれましたし、希望ができました」という。氷川は「そういう幼少期でしたけど、産んでくれたこと、育ててくれたことに父と母に深く感謝しています」と思いを込めた。（modelpress編集部）

