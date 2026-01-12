氷川きよし、学生時代のいじめ被害を告白「言い返せなかったり、気が弱い子だった」
【モデルプレス＝2026/01/12】歌手の氷川きよしが、12日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月曜〜金曜ひる1時〜）に出演。学生時代のいじめ被害を明かした。
【写真】氷川きよし「面影ある」貴重な幼少期ショット
この日のスタジオトークで氷川は「子供の頃とか何で生まれてきたんだろうってありました。小学校・中学校といじめられていたので」と学生時代にいじめ被害を告白。いじめの原因について聞かれると氷川は「言い返せなかったり、気が弱い子だったっていうか。スポーツも苦手だったり」と当時の様子を説明した。
しかし「歌をやっていくことでみんな認めてくれたり、歌というものがあったから強くなれましたし、希望ができました」という。氷川は「そういう幼少期でしたけど、産んでくれたこと、育ててくれたことに父と母に深く感謝しています」と思いを込めた。（modelpress編集部）
情報：テレビ朝日
【Not Sponsored 記事】
◆氷川きよし「歌というものがあったから強くなれました」
