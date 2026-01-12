AKB48下尾みう、ショーパンから美脚スラリ 倉野尾成美との韓国旅行満喫ショットに「さすがのスタイル」「癒やされる」の声
【モデルプレス＝2026/01/12】AKB48の下尾みうが1月11日、自身の公式Instagramを更新。韓国旅行のオフショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】“おっぱい選抜”話題のAKBメンバー「絵になる」美脚輝くショーパン姿
下尾は「韓国旅行」とつづり、旅先での食事風景や移動中の様子、プリクラの写真を投稿。グレーのフーディーにショート丈のボトムス、ロングブーツを合わせた装いで、引き締まった美しい脚を見せている。また「＃なるたお」と添え、倉野尾成美との2ショットも披露している。
この投稿には「さすがのスタイル」「可愛すぎる」「絵になる」「センス抜群」「なるたお癒される」「楽しそうで素敵」「仲良しなの伝わる」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆下尾みう、韓国旅行オフショットを公開
◆下尾みうの投稿に反響
