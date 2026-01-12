恋愛経験が少ない男性を尻込みさせてしまう「勝手な期待」９パターン
お互い好きなのはわかっているのに、相手が一定ラインから踏み込んでくれないと、「ちゃんと気持ちに応えてよ！」とイライラしてしまうもの。しかし、そんな「無言の圧力」が、かえって男性を怖じ気づかせている可能性もあるかもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身男性92名に聞いたアンケートを参考に「恋愛経験が少ない男性を尻込みさせてしまう『勝手な期待』」をご紹介します。
【１】「キスしていいよ」と目で合図したら、すかさず行動を起こしてほしい！
「空気を読むのが苦手で、うまくリードできない！」（20代男性）というように、せっかくいい雰囲気に持ち込めたと思っても、奥手な男性が相手では、思うようにことが進まないかもしれません。背中を押したければ、勇気を出して色っぽく迫り、辛抱強く待つ必要があるでしょう。
【２】思っていることを、きちんと言葉にして伝えてほしい！
「そもそも自己表現できるタイプだったら、もっと恋愛経験が豊富なはず（苦笑）」（20代男性）というように、コミュ力に自信のない男性に「人並み以上」を求めるのは厳しいようです。こちらから率先して気持ちをさらけ出し、相手の照れや緊張を徐々にほぐしていくほかないでしょう。
【３】こちらが落ち込んでいたら、それとなく安心させてほしい！
「大声で泣くとか、よほどわかりやすくないと機嫌なんて読めません！」（10代男性）というように、ただでさえ女心のわからない男性に対して「心の中を見通して！」と願うのは、少々酷かもしれません。二人がもっと親密になれば、自然に通じ合えるようになるでしょう。
【４】会話をしているときは、しっかり目を見つめてほしい！
「非モテ期間が長すぎて、女の子と目が合ってもそらす癖がついてしまっている…」（20代男性）というように、経験不足が災いして、視線を交わすことすら難しく感じる人もいます。冗談半分で「にらめっこ」を持ち掛けて、強引に慣れさせるのも手です。
【５】ドアを開けて待つなど、さりげなくエスコートしてほしい！
「女子と二人で歩くだけで緊張するのに、スマートに振る舞うのはまだ無理！」（20代男性）というように、女性へのフォローがぎこちなくても、大目に見たほうがよさそうです。手を貸してほしい場面で上手におねだりするなど、タイミングを教えてあげるといいでしょう。
【６】髪型や服装がかわいいと感じたら、きちんと褒めてほしい！
「本当はどの服のときもイイ！と思ってるけど、正直に言ったらドン引きされそうで…」（10代男性）というように、褒め言葉を素直に口にできない男性は多そうです。「似合ってる？」などと話を向けて力強く同意してもらえたなら、ひとまずヨシとしましょう。
【７】なかなか予定が合わなくても、めげずにデートに誘ってほしい！
「何度か断られたら、俺に気がないのかも…と弱腰になって、もう声を掛けられない！」（20代男性）というように、やむなく誘いを断るときも、配慮が必要なようです。「この日ならOK！」などと代替案を示すと、乗り気なのをわかってもらえそうです。
【８】LINEを送ったら、気の利いた返信をしてほしい！
「どう返せば女の子が喜ぶのかわからない…」（10代男性）というように、LINEで距離を縮めようとしても、らちが明かない可能性は高そうです。会ってコミュニケーションを図れば、表情などから多くのことを感じ取れるでしょう。
【９】こっそり出している「脈ありサイン」を敏感に察知してほしい！
「男のほうから行かなきゃってわかってても、勘違いだったらと思うと行動に移せないです」（10代男性）というように、一歩踏み出す勇気を持てない男性は意外に多いようです。男性からの告白にこだわらず、積極的にアプローチしたほうが早いかもしれません。
勝手な期待を寄せても、ヤキモキするのがオチかもしれません。相手の反応が鈍かったら、女性が主導権を握るのもアリでしょう。（安藤美穂）
【調査概要】
期間：2015年8月4日から11日まで
対象：合計92名（10代、20代の独身男性）
地域：全国
方法：インターネット調査
