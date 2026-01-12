「成人の日」の1月12日、福岡市などでは「はたちのつどい」が開かれました。大人の仲間入りを果たした若者たちに、どのような大人になりたいか、理想とする姿を聞きました。

正午すぎ、「はたちのつどい」が開かれた福岡市博多区のマリンメッセ福岡では。



■八木菜月アナウンサー

「会場付近には、華やかな晴れ着姿やスーツ姿の皆さんが続々と集まっています。」





今年度に二十歳を迎える人たちが式典開始を前に、談笑したり、記念撮影をしたりする姿がありました。■会場を訪れた人「朝6時半くらいから（着付けを）始めました。4時くらいに寝て、全然寝られていなくて。」なかなか寝つけなかったものの、午前5時半ごろには着付けのために起きていたといいます。

ほとんど人通りのない午前7時半すぎ、福岡市中央区の貸衣装店には若者たちが訪れていました。



■八木アナウンサー

「式典に向けて着付けが行われています。皆さん鮮やかな振り袖に身を包み、晴れやかな表情で臨んでいます。」



■店を訪れた人

「日本の柄っぽくて伝統的な色を取り入れたくて着てみました。きれいにしてもらってうれしいです。」



こちらの店はこの日、午前6時に開店時間を早め、節目の日を迎えた38人の着付けを行いました。

晴れの日を待ち望む親の姿もありました。



■母親

「きょうが来て良かったなと思います。ラプンツェル風にしたいと言っていて、そのようになっていてびっくりしています。」



この女性にとって、この店は結婚式の衣装を借りた思い出の店だといいます。



■母親

「すごくかわいい。」



そうした場所で着飾られた娘の姿に。



■母親

「うれしい気持ちでいっぱいです。ピンクが似合うかなと思って、この子には一番いいのではと提案して。」

■娘

「両親や周りの方が協力してくださって、祝福もいっぱいしてくださったので、想像以上に素敵な節目を迎えられたと思います。」

そして、午後2時。「はたちのつどい」が始まりました。



■サッカー日本代表・長友佑都 選手

「それぞれの道でたくさんの挑戦があると思います。うまくいかないことがあっても、強い気持ちで挑戦し続けて、夢を追いかけ続けてください。」



式典では、サッカー日本代表の長友佑都選手や、福岡ソフトバンクホークスの栗原陵矢選手ら、福岡にゆかりのある著名人からメッセージが寄せられました。



今年度、1万6834人が二十歳を迎える福岡市では、外国籍の人が1829人で、記録がある2021年度以降で過去最多となっています。



また、福岡県全体で今年度に二十歳を迎える人は5万776人で、去年から869人少なくなっています。

少子高齢化が進む中、これからの日本を支える若者たちはどのような理想の大人像を描き、日々を暮らしているのでしょうか。



■会場を訪れた人

「大谷翔平選手。ビッグになりたい。いっぱい壁があったと思うのですが、そんな壁もめげずに乗り越え続けたのはかっこいいと思います。」



この日のために染めた髪を13日以降は落ち着かせて、東京で頑張ると話していました。



SNSでインフルエンサーとして活動するこちらの女性は、モデル・タレントの藤田ニコルさんを挙げました。



■会場を訪れた人

「自分の芯を持って自由に生きている。近づけるように、モデルのオーディションを受けたりしています。」