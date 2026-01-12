広島・菊池涼介内野手が１２日、若手に負けじと「結果」にこだわる決意を明かした。静岡市のちゅ〜るスタジアム清水で自主トレを公開。キャッチボールやノックなどで汗を流し、並々ならぬ覚悟を口にした。「（試合に）出たいという気持ちを出しながら、元気よく頑張っている。（新井）監督も言っているように、結果を出さないと出れない」と語気を強めた。

昨季は１１３試合の出場で、１年目の１２年以来となる規定打席未到達に終わった。「出場機会は少しずつ減っている」と自覚。ただ、若手にポジションを譲るつもりはない。同じ二塁にはドラフト３位・勝田（近大）ら次代を担う若手が加わる中「負けないぞという気持ちを持っておかないと、スイッチが切れたらダメ。やってやるぞ」と発奮。オフの取り組みは多くは語らないが「新しいことも」と幅を広げ、さらなる進化を模索している。

開幕前から求めるのは数字だけ。モデルチェンジした打撃の成果がカギになる。「やり続けてどうなのか。未知の世界ですけど、結果を出さないと」。チーム内で数少ない３連覇（１６〜１８年）を知る男。「１１月まで野球がやりたい。それだけのメンバーもいるし、その一員になれるように」。３月に３６歳を迎えるベテランは、結果で語る。