綾瀬はるか、『紅白歌合戦』オフショット大放出 ネット反響「需要ありまくり」「どの姿も美しい」
俳優・綾瀬はるか（40）が25日、マネージャーが運営するインスタグラムに登場。綾瀬が司会を務めたNHK『紅白歌合戦』のオフショットが公開され、反響が寄せられている。
【写真】綾瀬はるか『紅白』オフショ大放出！普段見られない素顔も披露
投稿では「年末の思い出 素敵な写真が撮れていました！」と報告し、10枚の写真をアップ。台本を持つオフショットから、メイク中の1枚、『紅白歌合戦』前の司会者囲み取材の様子、楽屋内で食事をとる“完全オフ”の様子など、多彩な表情を披露し「ぜひご覧ください」と呼びかけた。
ファンからは、「どの姿も美しい」「絵になる美女！」「唯一無二の存在」「紅白の需要ありまくりです」「はるちゃんの魅力たっぷり」「素敵な写真をありがとうございます」などの声が寄せられている。
