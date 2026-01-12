STEVENALANのインナーに新提案♡UNDYED素材で叶える心地よい毎日

着心地のよさを何より大切にしたい大人の女性に向けて、注目のコラボレーションが登場しました。“染めない、ここちよさ”を掲げるUNDYEDのテキスタイルと、STEVENALANの洗練されたデザインが融合。自然体で過ごしたい日常に寄り添う、上質でミニマルなリブシリーズは、インナーとしても主役としても活躍してくれる存在です♡

UNDYED×STEVENALANの魅力

MNインターファッションが展開するUNDYEDは、綿花本来の自然な色合いを生かしたオーガニックコットンが特徴。

今回、そのUNDYEDのリブ素材が、ユナイテッドアローズのブランドSTEVENALANのアイテムに採用されました。

洗練された大人のデイリーウェアに、やさしい素材感が重なり、肩の力を抜いて楽しめるシリーズに仕上がっています。

全2型のラインナップを紹介

【＜StevenAlan＞コットンリブタートルネックカットソー】



価格：15,400円(税込)

素材の風合いをいかしたミニマルなデザイン。ややはりのある着心地で、一枚着はもちろんインナー使いにもおすすめです。

サイズ展開：FREE（カラー：OFFWHITE／MD.GRAY）

【CottonRibPants】

価格：13,200円(税込)

素朴な風合いが魅力のシンプルなレギンス。長めのシャツやニット、ワンピースとのレイヤードにも活躍します。

サイズ展開：FREE（カラー：OFFWHITE／MD.GRAY）

販売情報と楽しみ方

本シリーズは、全国のSTEVENALAN各店舗およびユナイテッドアローズ公式オンラインストアにて発売中。自然な色合いと心地よさを備えたインナーは、毎日のコーディネートに静かな品を添えてくれます。

季節を問わず、長く愛用できるのも嬉しいポイントです。

自然体で選ぶ上質インナー

UNDYEDの素材感とSTEVENALANの美意識が出会ったリブシリーズは、着るたびに心まで整えてくれるような存在。インナーとしてさりげなく、時には主役としても楽しめる万能さが魅力です。

無理をしないおしゃれを楽しみたい今の気分に、そっと寄り添ってくれる一着をぜひ手に取ってみてください♡