STEVENALANのインナーに新提案♡UNDYED素材で叶える心地よい毎日
着心地のよさを何より大切にしたい大人の女性に向けて、注目のコラボレーションが登場しました。“染めない、ここちよさ”を掲げるUNDYEDのテキスタイルと、STEVENALANの洗練されたデザインが融合。自然体で過ごしたい日常に寄り添う、上質でミニマルなリブシリーズは、インナーとしても主役としても活躍してくれる存在です♡
UNDYED×STEVENALANの魅力
MNインターファッションが展開するUNDYEDは、綿花本来の自然な色合いを生かしたオーガニックコットンが特徴。
今回、そのUNDYEDのリブ素材が、ユナイテッドアローズのブランドSTEVENALANのアイテムに採用されました。
洗練された大人のデイリーウェアに、やさしい素材感が重なり、肩の力を抜いて楽しめるシリーズに仕上がっています。
全2型のラインナップを紹介
【＜StevenAlan＞コットンリブタートルネックカットソー】
価格：15,400円(税込)
素材の風合いをいかしたミニマルなデザイン。ややはりのある着心地で、一枚着はもちろんインナー使いにもおすすめです。
サイズ展開：FREE（カラー：OFFWHITE／MD.GRAY）
【CottonRibPants】
価格：13,200円(税込)
素朴な風合いが魅力のシンプルなレギンス。長めのシャツやニット、ワンピースとのレイヤードにも活躍します。
サイズ展開：FREE（カラー：OFFWHITE／MD.GRAY）
販売情報と楽しみ方
本シリーズは、全国のSTEVENALAN各店舗およびユナイテッドアローズ公式オンラインストアにて発売中。自然な色合いと心地よさを備えたインナーは、毎日のコーディネートに静かな品を添えてくれます。
季節を問わず、長く愛用できるのも嬉しいポイントです。
自然体で選ぶ上質インナー
UNDYEDの素材感とSTEVENALANの美意識が出会ったリブシリーズは、着るたびに心まで整えてくれるような存在。インナーとしてさりげなく、時には主役としても楽しめる万能さが魅力です。
無理をしないおしゃれを楽しみたい今の気分に、そっと寄り添ってくれる一着をぜひ手に取ってみてください♡