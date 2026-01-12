¡Ø¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼¡Ù·è¾¡Íè¾ì¼Ô6Ëü142¿Í¡¡ºÇÂ¿µÏ¿¤ò¹¹¿·
¡¡Âè104²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ¤¬12Æü¡¢¿ÀÂ¼³Ø±à¡Ê¼¯»ùÅç¡Ë¤È¼¯Åç³Ø±à¡Ê°ñ¾ë¡Ë¤Ë¤è¤ë·è¾¡Àï¤ò¤â¤Ã¤Æ½ªÎ»¡£·è¾¡Àï¤ÎÍè¾ì¼Ô¿ô¤¬6Ëü142¿Í¤Ç¡¢103²óÂç²ñ¤Î5Ëü8347¿Í¤òÄ¶¤¨¡¢ºÇÂ¿µÏ¿¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸½Ìò¹â¹»3Ç¯À¸¡ª±þ±ç¥Þ¥Í¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿ÃÓÃ¼°É»ü
¡¡º£Âç²ñ¤Ï12·î28Æü¤Î³«Ëë°Ê¹ß¡¢Å·¸õ¤Ë¤â·Ã¤Þ¤ì¤ÆÍè¾ì¼Ô¿ô¤¬½çÄ´¤Ë¿ä°Ü¤·¡¢º£Âç²ñ¤ÎÄÌ»»Íè¾ì¼Ô¿ô38Ëü7252¿Í¤Ï¡¢·è¾¡Àï¤¬À®¿Í¤ÎÆü¤Ë¸ÇÄê¤µ¤ì¤¿81²óÂç²ñ°Ê¹ß¡¢ºÇÂ¿¤Î35Ëü7484¿Í¡ÊÂè103²óÂç²ñ¡Ë¤òÄ¶¤¨¤ë»Ë¾åºÇÂ¿µÏ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿Á°Çä¤ê·ô¤ÎÈÎÇä¤¬¹¥Ä´¤Ç»î¹çÁ°¡¹Æü¤ËÈÎÇäÍ½ÄêËç¿ô¤ÎÈÎÇä¤¬½ªÎ»¤·¤¿º£Âç²ñ·è¾¡Àï¤ÎÍè¾ì¼Ô¿ô6Ëü142¿Í¤â¡¢103²óÂç²ñ¤Î5Ëü8347¿Í¤òÄ¶¤¨¡¢ºÇÂ¿µÏ¿¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
