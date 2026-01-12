『呪術廻戦』×「ファミマ」グッズは利便性抜群!? 推し活の“ちょっとうれしい”をかなえたアイテムに注目＜実物レポ＞
「ファミリーマート」は、1月13日（火）から期間限定で、放送中のテレビアニメ『呪術廻戦』第3期「死滅回游 前編」に合わせたコラボキャンペーン第3弾を、全国の店舗で実施する。今回クランクイン！トレンドは、発売前のコラボ商品を一足先にチェック！ 注目ポイントを紹介する。
【写真】ネタバレ注意！ 「呪術廻戦 キャラもっち」のおまけシールデザイン（一部）
■『呪術廻戦』の世界観をおいしく表現
まず紹介するのは、「死滅回游」デザインのパッケージを使用したお菓子「呪術廻戦 キャラもっち」と「黒い閃光！『黒閃』チョコチュロッキー」の2品。
「呪術廻戦 キャラもっち」は、もちもち食感の生地に、とろ〜り濃厚な味わいのカスタード味のクリームを入れたデザート。虎杖悠仁＆伏黒恵、乙骨憂太＆脹相が描かれたパッケージの中には、キャラクターの焼印が押されたキャラもっち本体とおまけのシール1枚が入っている。
焼印は、虎杖悠仁、伏黒恵、乙骨憂太、脹相、禪院直哉の5種がラインナップ。さらに、シールは全10種がランダムで入っており、どの組み合わせと出会えるかは開封するまでのお楽しみ。筆者は今回4枚中2枚同じ絵柄のシールだったため、計3種のデザインしかお届けすることができなかった…残り7種にどんなデザインが用意されているのか、ぜひ自身の目で確かめてほしい。
また、「黒閃」を放つ虎杖悠仁と乙骨憂太の様子を迫力満点に描いた「黒い閃光！『黒閃』チョコチュロッキー」は、しっとり食感の生地にほろ苦いチョコレートを重ねた見た目よりも甘さ控えめの一品で、集中力を高めたいときの糖分摂取にぴったり。
それから「ジャンボフランク」、「鶏つくね串」、「アメリカンドッグ」、「ころチキ棒」のいずれかを購入すると、「美味しく食すべし」の言葉と虎杖悠仁＆伏黒恵または虎杖悠仁＆脹相をあしらった限定デザインの串もの袋で提供され、『呪術廻戦』の世界観をおいしく堪能することができる。“串ものの総則（ルール）”が記された裏面のデザインまで要チェックだ。
■集めたくなるグッズの数々
加えて店内では、対象商品を買うとオリジナルグッズをプレゼント。中でも筆者のイチオシは、1月13日（火）10時00分〜配布される「切り取れるクリアシート」。本商品は、シートを手で切り取れる仕様になっており、折り曲げると自立させて飾ることができる。しかも、スマホケースに入るサイズで持ち運びやすい！ スマホの裏に入れておき、写真を撮りたいときに取り出して撮影ができる、推し活の“ちょっとうれしい”をかなえた利便性抜群のアイテムではないだろうか。
また1月20日（火）10時00分〜は、虎杖悠仁、伏黒恵、乙骨憂太、脹相、禪院直哉の「オリジナルA4クリアファイル」を配布。裏面にはそれぞれ異なる集合デザインがあしらわれており、思わずコンプリートしたくなりそうだ。
そのほか、本キャンペーン期間中は、ためたスタンプ数に応じて「虎杖悠仁・乙骨憂太 フィギュア2体セット」や「『死滅回游』 描き下ろしアクリルスタンド 全種セット」が当たる企画や、「死滅回游 描き下ろしアクリルスタンド」の販売、特別ラッピングが施された3店舗（東池袋セイコービル店／銀座木挽町通り店／渋谷公園通り店）を“廻る“スタンプラリーなどを展開。いよいよスタートしたテレビアニメ『呪術廻戦』第3期「死滅回游 前編」の盛り上がりに花を添える。
