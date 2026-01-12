·§ËÜ¤Ë¤â¿á¤»Ï¤á¤¿〝²ò»¶É÷〟¡¡Í¿ÅÞÂ¦¡ÖÀ¯ºö¤òÁ°¤Ë¿Ê¤á¤ë¤¿¤á¡×ÌîÅÞÂ¦¡ÖÂçµÁ¤Ê¤¤ ÂÅÅö¤Ç¤Ê¤¤¡×
½°µÄ±¡ ²ò»¶É÷¡©Í¿ÅÞÂ¦¤Ï――
¹â»ÔÁíÍý¤¬º£·î23Æü¤Ë¾·½¸Í½Äê¤ÎÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤ÎËÁÆ¬¤Ç¡¢½°µÄ±¡¤Î²ò»¶¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤Î¸«Êý¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û·§ËÜ¤Ë¤â¿á¤»Ï¤á¤¿〝²ò»¶É÷〟¡¡Í¿ÅÞÂ¦¡ÖÀ¯ºö¤òÁ°¤Ë¿Ê¤á¤ë¤¿¤á¡×ÌîÅÞÂ¦¡ÖÂçµÁ¤Ê¤¤ ÂÅÅö¤Ç¤Ê¤¤¡×
·§ËÜ¸©Æâ¤ÎÆ°¤¤â¹²¤¿¤À¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
11Æü¡¢·§ËÜ¾ë¤Ç³«¤«¤ì¤¿·§ËÜ»Ô¤Î¾ÃËÉ½Ð½é¼°¤Ë·§ËÜ2¶èÁª½Ð¤Î¼«Ì±ÅÞÀ¾ÌîÂÀÎ¼½°µÄ±¡µÄ°÷¤Î»Ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
À¾ÌîÂÀÎ¼ ½°µÄ±¡µÄ°÷¡Ö¤¤¤è¤¤¤èÍè¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¤¹¡×
À¾ÌîµÄ°÷¤¬¸ÀµÚ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ï¢µÙÃæ¤ËÆÍÇ¡¿á¤»Ï¤á¤¿¡Ö½°µÄ±¡²ò»¶¤ÎÉ÷¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¡£
À¾ÌîµÄ°÷¤Ï¡ÖÅÞ¤«¤é¤Ï²¿¤âÏÃ¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Íè½µ23Æü¤Ë¾¤½¸Í½Äê¤ÎÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤ÎËÁÆ¬¤Ç¤Î²ò»¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö½½Ê¬¤Ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
À¾ÌîÂÀÎ¼ ½°µÄ±¡µÄ°÷¡Ö¹â»ÔÁíÍý¤¬¡¢¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«À¯¸¢±¿±Ä¤¬Æñ¤·¤¤¤È¤ª´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤éÍÍ¡¹¤Ê²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤·¤¿ÅÀ¤â´Þ¤á¤ÆÀ¯ºö¤òÁ°¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¹ñÌ±¤Î³§ÍÍ¤«¤é¤Á¤ã¤ó¤È¹â»ÔÀ¯¸¢¤òÁª¤ó¤ÇÄº¤¤¤Æ¡¢ÀµÅöÀ¤òÆÀ¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬É¬Í×¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¤È»×¤¦¡×
¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁ°¤Î¹ñ²ñÂÐºö°Ñ°÷Ä¹¤Ç¡¢·§ËÜ3¶èÁª½Ð¤ÎºäËÜÅ¯»Ö½°µÄ±¡µÄ°÷¤Ï¡¢ËÁÆ¬²ò»¶¤Î²ÄÇ½À¤ò¡Ö60～70¡ó¡×¤È¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºäËÜÅ¯»Ö ½°µÄ±¡µÄ°÷¡Öº£Æü¤¤¤í¤¤¤íÃç´Ö¤ÎµÄ°÷¤ËÅÅÏÃ¤·¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢¤ä¤Ï¤ê½ÅÄÃ¤ÎÊý¡¢²¿¿Í¤«¤Ï¡¢ËÁÆ¬²ò»¶¡¢µîÇ¯¤°¤é¤¤¤«¤é¼çÄ¥¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òº£Æü¡¢½é¤á¤ÆÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¤¿¤À3Ï¢µÙ¡¢»Ù±ç¼Ô¤ÈÀÜ¤¹¤ëÃæ¤Ç¡ÖÁªµó¥àー¥É¤ò´¶¤¸»Ï¤á¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹ºäËÜµÄ°÷¤Ï¡¢Áªµó»öÌ³½ê¤ÎÁªÄê¤Ê¤É½àÈ÷¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌîÅÞÂ¦¤Ï――¡ÖÂçµÁ¤Ê¤·¡×¡ÖÂÅÅö¤Ç¤Ê¤¤¡×
¤³¤Á¤é¤âÁªµó¥âー¥É¤Ç¤¹¡£
¶¶Â¼¤ê¤«»á¡Ö¿·¤¿¤ÊÆ»¤òÀÚ¤ê³«¤¯¤¿¤á¤Ë¤Þ¤¿¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È¶¦¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¸þ¤«¤Ã¤Æ»²¤ë½êÂ¸¤Ç¤¹¡×
·§ËÜ3¶è¤«¤éÎ©¸õÊä¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¼ÒÌ±ÅÞ¸øÇ§¤Î¶¶Â¼¤ê¤«»á¤Ï¡¢º£Æü¡Ê12Æü¡Ë¤Ë½¸²ñ¤ò³«¤¤Þ¤·¤¿¡£
²ñ¤Ë¤Ï¡¢¶¶Â¼»á¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¸©Ï¢¤ÎÀ¾ÂåÉ½Âå¹Ô¤â½ÐÀÊ¤·¡¢ËÁÆ¬²ò»¶¤Ë¡ÖÂçµÁ¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¸©Ï¢ À¾À»°ì ÂåÉ½Âå¹Ô¡ÖÀ®²Ì¤¬½Ð¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤Ë²ò»¶¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÁ´¤¯ÂçµÁ¤¬¤Ê¤¤¡£¹ñÌ±¤Ë²¿¤òÌä¤¤¤¿¤¤¤Î¤«¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×
¤Þ¤¿¡¢¼«Ì±ÅÞ¤È¤ÎÏ¢Î©¤ò²ò¾Ã¤·¡¢ÌîÅÞ¤È¤Ê¤Ã¤¿¸øÌÀÅÞ¡£
¤½¤Î·§ËÜ¸©ËÜÉô¤Î¾ë²¼ÂåÉ½¤ÏËÁÆ¬²ò»¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÀ¯¼£¶õÇò¤òºî¤ë¤À¤±¤À¡×¤ÈÂÅÅöÀ¤Ëµ¿Ìä¤òÄè¤·¤Þ¤¹¡£
¸øÌÀÅÞ¸©ËÜÉô ¾ë²¼¹ºî ÂåÉ½¡Ö²ò»¶¤ò¤·¤ÆÀ¯¼£¶õÇò¤¬¤Ç¤¤Æ½ô³°¹ñ¤ÎÌäÂê¡¦¹ñÆâ¤ÎÌäÂê¡£ÌäÂê»³ÀÑ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤³¤Î¶õÇò¤Î»þ´ü¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï·è¤·¤ÆÂÅÅö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»ä¤Ï¶¯¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¹â»ÔÁíÍý¤Ï¡¢²ò»¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼þ°Ï¤Ë¡Öº£½µ¤ª¤³¤Ê¤¦´Ú¹ñ¤È¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢°ìÏ¢¤Î³°¸òÆüÄø¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢ºÇ½ªÈ½ÃÇ¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
