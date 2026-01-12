XG、グループ名の改名発表「Xtraordinary Girls」から「Xtraordinary Genes」へ【コメント】
【モデルプレス＝2026/01/12】HIPHOP／R＆Bグループ・XG（エックスジー）が、グループ名を「Xtraordinary Girls」から「Xtraordinary Genes」へと改名することを発表した。成人の日である1月12日、メンバー全員が20歳を迎えた節目での決断となる。
XGはデビュー当初より、「Xtraordinary Girls」というグループ名のもと、常識にとらわれない規格外なスタイルの音楽やパフォーマンスを通じて、世界中のさまざまな境遇の人々をエンパワーしていくというメッセージを掲げ、グローバルシーンで独自の存在感を確立してきた。
新たに掲げる「Xtraordinary Genes」には、XGメンバー1人ひとりの内側に宿る“核（CORE）”や創造性、変化を恐れず新しい文化を作り続ける精神が込められている。“Girls”という出発点から、原点となる“Genes”へ。この本質的な進化は単なる名称変更に留まらず、XGが次のフェーズへと進むことを宣言する、象徴的な出来事と言えるだろう。
所属事務所のXGALXは「XGの始まりである『Girls』から、さらにそのCOREにある『Genes』を原点として、より深く、より本質的な進化を遂げ、世界中のさまざまな境遇や背景を持つ人たちをエンパワーできる存在であり続けられるよう、これからも邁進してまいります。今後ともXGおよび、XGALXへの応援を宜しくお願いします」と伝えている。（modelpress編集部）
平素よりあたたかいご支援をいただき、誠にありがとうございます。XGは、このたびグループ名を 「Xtraordinary Girls」から「Xtraordinary Genes」へと変更いたします。「Genes」には私たちの核（CORE）に宿る力や創造性、そして常識にとらわれずに新たな文化をつくり続ける精神が込められております。XGの始まりである「Girls」から、さらにそのCOREにある「Genes」を原点として、より深く、より本質的な進化を遂げ、世界中のさまざまな境遇や背景を持つ人たちをエンパワーできる存在であり続けられるよう、これからも邁進してまいります。今後ともXGおよび、XGALXへの応援を宜しくお願いします。
◆XG、グループ名を改名
◆XGALXコメント全文
