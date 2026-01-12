Mr.Children「CDTV」出演決定 鈴木亮平主演日劇主題歌「Again」フルサイズでテレビ初披露
【モデルプレス＝2026/01/12】Mr.Childrenが、1月19日よる7時から放送のTBS系『CDTVライブ！ライブ！』に出演決定。鈴木亮平が主演を務めるTBS日曜劇場『リブート』（1月18日スタート／毎週日曜よる9時〜）の主題歌『Again』をフルサイズでテレビ初披露する。
【写真】1月期日曜劇場、出演話題の人気STARTOアイドル＆アーティスト
22年ぶりにMr.Childrenが日曜劇場の主題歌を担当することでもすでに話題を呼んでいる本楽曲。ボーカルの桜井和寿が「『緊張感』『スピード感』『憂いと強さ』それから『希望』このドラマを構成する大切な要素を、音楽の中でも大切に表現しました」と語る、最新曲の熱いステージが届けられる。
さらに、『CDTV』放送開始から32年間にわたり、リリースされたデビュー曲をランキングで発表。どのアーティストのデビュー曲がランクインするのか。そして、2026年最初の最新週間ランキングも公開。年末年始の華やかな音楽特番での活躍を受けて、順位はどのように変動したのか。そして、1位に輝くアーティストは誰なのか。（modelpress編集部）
【タイトル】『CDTVライブ！ライブ！』
【放送日時】1月19日（月）よる7：00〜9：00
【進行】えとちゃん（江藤愛TBSアナウンサー）
【出演アーティスト・楽曲】Mr.Children「Again」
【Not Sponsored 記事】
【写真】1月期日曜劇場、出演話題の人気STARTOアイドル＆アーティスト
◆ミスチル「CDTV」で日曜劇場主題歌披露
22年ぶりにMr.Childrenが日曜劇場の主題歌を担当することでもすでに話題を呼んでいる本楽曲。ボーカルの桜井和寿が「『緊張感』『スピード感』『憂いと強さ』それから『希望』このドラマを構成する大切な要素を、音楽の中でも大切に表現しました」と語る、最新曲の熱いステージが届けられる。
◆番組概要
【タイトル】『CDTVライブ！ライブ！』
【放送日時】1月19日（月）よる7：00〜9：00
【進行】えとちゃん（江藤愛TBSアナウンサー）
【出演アーティスト・楽曲】Mr.Children「Again」
【Not Sponsored 記事】