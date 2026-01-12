須田亜香里、ミニスカ✕ロングブーツ・オフショル✕スリットスカート…美スタイル際立つ衣装姿にファン悶絶「脚が長くて綺麗」「魅力的すぎる」
【モデルプレス＝2026/01/12】元SKE48の須田亜香里が1月11日、自身のInstagramを更新。美しいスタイルが映える衣装姿を公開し、話題となっている。
【写真】34歳元アイドル「スタイル抜群」美脚スラリのミニスカコーデ
須田は「12月の熱闘Mリーグの衣装ずらり」とつづり、自身が出演するABEMA＆テレビ朝日系「熱闘！Mリーグ」（毎週日曜深夜1時10分〜）での衣装ショットを公開。美しい脚が際立つミニスカートとロングブーツのコーディネートや、オフショルダーに大胆なスリットの入ったロングスカートのコーディネート、ボディラインの際立つワンピースなど、バラエティ豊かな衣装姿を公開した。
この投稿に、ファンからは「スタイル抜群」「魅力的すぎる」「脚が長くて綺麗」「オフショル最高」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
