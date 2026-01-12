【大人気連載プレイバック】#48

《松田宣浩の巻》死球禍に思わず弱音、まったく熱くなかった若手時代「このままだと年俸5000万円以上取れない…」

日刊ゲンダイではこれまで、多くの球界OB、関係者による回顧録や交遊録を連載してきた。

当事者として直接接してきたからこそ語れる、あの大物選手、有名選手の知られざる素顔や人となり。当時の空気感や人間関係が、ありありと浮かび上がる。

今回はソフトバンクで活躍した井口資仁氏について綴られた元ソフトバンク広報・田尻一郎氏による「鷹の真実」（第23回=2024年）を再公開。年齢、肩書などは当時のまま。

◇ ◇ ◇

■元ソフトバンク広報・田尻一郎氏による「鷹の真実」（第23回=2024年）を再公開

青学大4年時の1996年はアトランタ五輪の日本代表に選ばれ、3年時の年間12本塁打、大学通算24本塁打はいまだ東都大学記録として名を残す井口資仁（49=前ロッテ監督）。

96年のドラフト直後に話す機会がありましたが、井口が最初に言ったのは「僕、バッティングに自信がないんです」という言葉でした。

「え？ 大学で新記録作ったやん」と驚く僕に、井口は「たまたまです。でも、守備には自信があるんで、僕のことは『守備の人』って見てください」と言う。謙遜でも何でもなく、本当にそう思っていたんです。

確かに当初の井口は打撃にムラがあり、そこまで打席に凄さは感じなかった。それでもバットに当たったら右方向への打球が異様に飛ぶ、というのが僕の印象でした。

驚いたのはそのスター性です。当時使用していた雁の巣球場の二軍戦における、最多観客動員記録を作ったこともある。1年目はオープン戦で右足首を故障し、二軍スタート。プロデビューの二軍戦では逆指名ドラ1の井口を見ようと、ファンが殺到しました。ネット裏から順番に詰めていき、普段は使わないバックスクリーンの横までお客さんが入ったほどです。しかも、その年は5月に一軍に上がるなり、1試合目で満塁ホームランをかっ飛ばしたのだから、まさに生まれ持ったスター性でしょう。

球団も相当な期待をかけており、それが顕著だったのがドラフト直後の秋季キャンプです。守備練習を見ると、それまで遊撃を守っていた選手がみんな、二塁をやらされていた。しかも全員ふてくされている。

「なんで？」

とスタッフに聞くと、博多弁で「ドラフトで井口とったけん」。いくらドラ1といえど、ひとりのアマチュア選手をそこまでの厚遇で受け入れるのは異例も異例でした。

性格は人当たりが良く、紳士的。オールスターに出場した時は東京の叙々苑で焼き肉をおごってもらったこともある。

そういえば酒の席で、「田尻さんってコーチとか興味ないんですか？」と言われたことがあります。僕は現役を2年で引退。そんなヤツが指導しても選手は言うことを聞かないだろうと思っていましたが、井口は「そうですか？ コーチはコーチですし、僕は経歴なんて気にしませんけど……。とにかく、考えてみてもいいんじゃないですか」となぜか推してくる（笑）。

僕は南海に入団する時にコーチの経歴などは全部調べましたが、今の選手はそう考えるのか、と妙に感心しました。

そんな井口が若手時代から注目していたのが、ホークスの元気印、川崎宗則です。

▼たじり・いちろう 1967年、福岡県出身。86年ドラフト外で南海ホークスに入団。88年に引退し、98年まで打撃投手。その後は、一軍と二軍のマネジャー、広報などを歴任した。2023年オフに退団。

◇ ◇ ◇

この続きは本記事下部の関連記事、【続きを読む】…から要チェックだ。