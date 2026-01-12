アジア株 総じて上昇、豪州株は反発 アジア株 総じて上昇、豪州株は反発

東京時間17:54現在

香港ハンセン指数 26608.48（+376.69 +1.44%）

中国上海総合指数 4165.29（+44.86 +1.09%）

台湾加権指数 30567.29（+278.33 +0.92%）

韓国総合株価指数 4624.79（+38.47 +0.84%）

豪ＡＳＸ２００指数 8759.39（+41.55 +0.48%）

インドＳＥＮＳＥＸ３０種 83705.38（+129.14 +0.15%）



１２日のアジア株は総じて上昇。先週末の米株が米雇用統計結果にポジティブな反応を示したことが好感された。また、週明けに貴金属相場が買われ、金・銀相場はいずれも各最高値を更新したことが鉱山・資源関連株を支援した。米FRB独立性への不透明感で、週明けの米株先物は時間外取引で軟調に推移しているが、全体相場への影響は軽微にとどまった。



上海総合指数は反発。この日の中国本土株の取引き高は過去最高の5160億ドルに急増、中国株に対する資金流入が活発であることが示された。上昇率上位には普元信息（Primeton Information Technology）、新点軟件（Guotai Epoint Software）、英方軟件（Information2 Software）などのソフトウェア株が目立った。半導体関連の安路科技（Anchip Tianjin Technology）や通信大手の中信科移動（CICT Mobile）も買われた。一方、自動車部品の天普股份（Ningbo TIP Rubber）、環境保護関連の東珠生態（Dongzhu Ecological Environment）が安かった。



香港ハンセン指数は大幅続伸。この日はアリババ・グループの上昇が目立った。アリババ・インフォメーション・テクノロジー（阿里健康信息技術有限公司）、アリババ・グループ・ホールディング（阿里巴巴集団控股有限公司 ）などが上昇率上位に名を連ねた。他には、ソーシャルメディア関連の快手科技、ＥＣ大手の美団（Meituan） 、外食産業の海底捞国际控股有限公司 なども買われた。一方、電力セクターの中國資源電力控股有限公司、製薬メーカーの漢索醫藥集團有限公司などが売られた。



豪ＡＳＸ２００指数は反発。ＮＡＢ、ＡＮＺグループ、ＣＢＡ、ウェストパック銀行など銀行株が上げを主導。ライト＆ワンダー、ドミノ・ピザなど消費関連株も堅調。金や銀相場が最高値を更新し、ラメリウス・リソーシズ、ニューモントなど金鉱株が値を上げた。一方、オリジン・エナジー、ＡＧＬエナジーなど公益株は安かった。

