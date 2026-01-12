Ｊ１鹿島は１２日、２５年シーズンとの“連覇”を目標に掲げる２月開幕の「明治安田百年構想リーグ」を前にした新体制発表を茨城・鹿嶋市内で行い、中田浩二フットボールダイレクター、新加入選手が登壇した。

高校２年生で異例のプロ契約を結んだ鹿島ユースの１７歳ＦＷ吉田湊海は「優磨くんを超えたい。アントラーズといったら優磨くん。その存在を超えられれば」とユースの大先輩・鈴木優磨超えを見据えた。

昨年は日本代表の一員としてＵ―１７Ｗ杯にも出場した逸材ＦＷは、同期の元砂晏翔仁ウデンバとともに、２年生でプロ契約を勝ち取った。二種登録は継続のため、ユースの試合でもプレー可能な契約となっているが、本人は「去年から毎日、トップチームで試合に出るためにアピールしていた。（今季も）常にアピールしていく」と息巻く。

プレーの選択肢、シュートパターンが豊富で、前線のどのポジションもこなす吉田が戦力となれば、鹿島にとって大きな“補強”となる。吉田は「プロ契約したからには、自覚と責任を持って、チームを勝たせられるように全力で戦います」と誓った。