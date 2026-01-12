タレントの小倉優子さんが自身の公式ブログを更新。冷え性の改善に向けて本格的に取り組み始めたことを明かしました。



【写真を見る】【 小倉優子 】 「北海道で身体が冷えてから、今週は体調不良だった一週間」 ＳＮＳに綴る 「冷えると体調を崩す」「寒さに弱過ぎるので、冷え性をなんとかしたい」





小倉さんは1月10日にブログで体調不良に悩まされていたことを報告。「北海道で身体が冷えてから、今週は体調不良だった一週間」と振り返り、「やっと体調も復活しました」と綴っています。







「私は、とにかく冷えると体調を崩すので」と自身の体質について言及し、年末年始にはインドの伝統医学アーユルヴェーダや漢方の本を複数読み、知識を深めていたことも明かしています。







同日夜に投稿された別の記事では「本気で体質改善をしたいと思う2026年の冬！！」「寒さに弱過ぎるので、冷え性をなんとかしたいんですよね」と決意表明しています。







対策として小倉さんは冷温庫を購入。お茶などの温かい飲み物を常備し、忙しい時でも温かい飲み物を摂取できるよう工夫しています。







小倉さんは「今年は、自分の身体も大切にしたいと思っています」と綴り、日本の食文化についても「日本の食の素晴らしさを私ももっと知りたい！」と関心を示しています。







この投稿に、「体質改善と摂るものを色々変えてみて、体質の改善につなげたいね」「食べ物も、出来るだけ、ビタミン豊富なものや、温かいものを食べて、お部屋も暖かくして、過ごしてくださいね」「体質改善ですね。冷え性はつらいですよね」「飲み物を適温にする冷温庫は良いですね」などの声が寄せられています。

【担当：芸能情報ステーション】