【ジェラピケ福袋2026】人気のオンライン限定版を開封レビュー。着用感と満足度は？

毎年大人気のルームウェアブランド「gelato pique（ジェラート ピケ）」の福袋。例年、レディース向けは2タイプありますが、特に争奪戦となるのがオンラインストア限定の「B」の福袋です。

Amazonで2026年のBの福袋をゲットした筆者が、その中身を紹介します。

シンプルで落ち着いた色味が人気

ジェラピケの福袋というと、王道の可愛い系の「A」（1万3200円）と落ち着いた色味のデザインの「B」（1万5400円）の2種が定番です。

AよりBがやや高めですが、幅広い年齢が着やすいシンプルなデザインと色味が好評で、オンライン限定販売ということもあって、毎年争奪戦となっています。

筆者は2025年11月19日に、Amazonで予約注文をすることができました。ジェラートピケの福袋はこれまで何度か購入したことがありますが、2026年の「B」の中身はどうでしょうか。

例年、中身に大きな変化はありませんが、やはり気になるのは色味やデザインです。

ジェラピケの福袋といえば、2セットのルームウェアが入っているのが特徴です。

2026年版は、暖かい季節向けの薄手のルームウェア（長袖トップス＆ロングパンツ）、寒い季節向けのもこもこのルームウェア（前開きトップス＆ロングパンツ＆靴下）の計5アイテムです。また、ソフトクリームのイラストがポップで可愛いカードも入っていました。

薄手のルームウェアは薄紫色で、少し透け感があります。

さらさらすべすべの肌触りで、春夏シーズンに活躍くれそうです。ロングパンツはウエスト部分に紐が通っていて、好みのシルエットに調整できます。

手に取ったときは透け感が気になりましたが、着てみると特に気になりませんでした。インナーが派手なカラーでなければ問題なさそうです。

サイズ感ですが、低身長（約150cm）の筆者が着用したところ、大きめではあるものの、問題なく着用できました。

ロングパンツは胸下まで上げると、引きずらずに履けました。

幅広い体型の人が快適に着用できるかと思います。

もこもこウェアはバイカラーがおしゃれ

寒い季節用のルームウェアセットは、チャコールグレーやダークグレーのような落ち着いた色味で、バイカラーデザインがおしゃれです。

各アイテムにさりげなくロゴの刺繍があります。パッと見は無地に見えるくらいさりげないです。

トップスは開き過ぎないVネックで、1枚でも羽織りとしても使えます。左右にポケットが付いています。

ロングパンツはハイウエスト設計で、背面右側にポケットが1つあります。

靴下はふくらはぎ丈くらいの長さです。

トップスは低身長の筆者にとっては大きめで、手が袖に隠れてしまいました。とはいえ、ルームウェアなのでこれくらいのだぼっと感は気になりません。ロングパンツは胸下までたくしあげると、引きずらずに履けました。

厚手でかなり暖かいので、冬に重宝します。

個人的には満足度の高い内容でした。ジェラートピケのルームウェアはセットアップで1万5000円前後するものも多いので、2セット入ってこの価格はお得感が高いといえます。来年以降の参考にしてください。

ジェラピケの福袋をゲットするには？

近年、マッシュスタイルラボの公式アプリ「MASH STORE」とECデパートメントストア「USAGI ONLINE」は抽選販売を実施しています。2025年は10月31日から受付を開始しました。欲しい人はまずこの抽選への参加がおすすめです。

各ECモールは11月中旬から下旬ごろに予約を開始します。即終了となるサイトも多いですが、事前予告なしで予約を開始する"Amazon"は狙い目です。この時期になったらこまめにチェックしましょう。

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）