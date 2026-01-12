今日の朝ドラ見た？ 日常の話題のひとつに最適な朝ドラ（連続テレビ小説）に関する著書を2冊上梓し、毎日レビューを続けて10年超えの著者による「読んだらもっと朝ドラが見たくなる」「誰かと話したくなる」連載です。本日は、第71回（2026年1月12日放送）の「ばけばけ」レビューです。（ライター 木俣 冬）

「行くぞ！待っちょれ、川のあっち側」

宝船に乗った七福神の絵からはじまる。

トキ（高石あかり、「高」の表記は、正確には「はしごだか」）が住む家の向かいにある家の入口に描かれた絵だ。

もぬけの殻になった松野家のあばら家をのぞいて、「さびしいですね」とヘブン（トミー・バストウ）は言うが、トキは「ようやく出られる。ようやく川のあっち側へ戻れるけん」と感無量。

勘右衛門（小日向文世）とタツ（朝加真由美）はもうひとつの新婚家庭をもつ。ヘブンがそろえてくれた。まったくありがたい人と結婚したものだ。いわゆる玉の輿（こし）？

トキに何かあったらゆるさないと釘を差す勘右衛門に「もちろんわたくしも切腹覚悟です」とヘブンが挨拶（あいさつ）。念願のラストサムライの家族になれてさぞうれしいだろう。

サワ（円井わん）と、なみ（さとうほなみ）ともお別れ。

なみは「グッバイ、グッドラック」「シーユー」「シーユー」とヘブンと英語で挨拶。

トキは路地の入口の表札をとって去っていく。表札があったのだ。路地の向こうは長屋的な集合住宅的な場所であったのだろう。

そして、主題歌。

「黄昏（たそがれ）の街、西向きの部屋、壊さぬよう戸を締めて」の歌詞と少しかぶるが、トキの場合、「行くぞ！ 待っちょれ、川のあっち側」と勇ましい門出。野垂れ死には避けられて、順風満帆である。

もう何も心配ないトキよりも、残されたなみとサワの心情や彼女たちの今後が気になる。

このまま、川のあっちとこっちで格差が開いてしまうのはかなりしんどいと思う。トキはいまはうれしくてしょうがないだろうけれど、そのうち冷静になってこの格差に気づいたとき、何を思うだろう。

とにかく、ここから、もう貧乏物語は終わりである。

続きはこちら（ダイヤモンド・オンラインへの会員登録が必要な場合があります）