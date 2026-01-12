Mr.Childrenが日曜劇場『リブート』の主題歌「Again」をテレビ初フル披露！『CDTVライブ！ライブ！』次回放送に登場

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

1月19日19時からTBSにて放送される『CDTVライブ！ライブ！』にMr.Childrenが出演し、日曜劇場『リブート』の主題歌「Again」をフルサイズでテレビ初披露することが発表された。

■22年ぶりに日曜劇場の主題歌を担当することで話題の楽曲

「Again」は、22年ぶりにMr.Childrenが担当する日曜劇場の主題歌ということでも既に大きな話題を呼んでいる楽曲。ボーカルの桜井和寿が「『緊張感』『スピード感』『憂いと強さ』それから『希望』このドラマを構成する大切な要素を、音楽の中でも大切に表現しました」と語る、最新曲の熱いステージにぜひ期待しよう。

さらに特別企画として、『CDTV』放送開始から32年間にわたって、リリースされたデビュー曲をランキングで発表。はたして、どのアーティストのデビュー曲がランクインするのか。そして、2026年最初の最新週間ランキングもお届け。年末年始の華やかな音楽特番での活躍を受けて、順位はどのように変動したのか。そして1位に輝くアーティストは誰なのか。

■番組情報

TBS『CDTVライブ！ライブ！』

01/19（月）19:00～21:00

■関連リンク

『CDTVライブ！ライブ！』番組サイト

https://www.tbs.co.jp/cdtv_livelive/