◇第104回全国高校サッカー選手権大会 決勝 神村学園 3-0 鹿島学園(12日、国立競技場)

全国高校サッカー選手権決勝が12日行われ、神村学園(鹿児島)が鹿島学園(茨城)を3-0で下し、初優勝。昨年夏のインターハイも制し、史上6校目となる夏・冬の2冠を達成しました。

前半19分、自陣からのロングボールに抜け出したFW徳村楓大選手がシュート。ここは鹿島学園のGKプムラピー スリブンヤコ選手が好セーブしますが、こぼれたボールをペナルティーエリア外からFW日郄選手が左足を一閃。「みんなが走ってつないでくれたボールを自分が最後しっかり冷静に決め切れてよかったです」と今大会単独トップ7得点目となる先制ゴールを決めます。

さらに前半39分にはMF堀ノ口瑛太選手が右足で豪快なミドルシュートで2点目。後半終了間際にも途中出場のMF佐々木悠太選手が3点目を決めて、栄冠を手にしました。

昨年のインターハイ王者である神村学園が選手権初制覇。史上6校目となる夏・冬の2冠を達成です。

チームは5試合で18得点。攻撃を引っ張った日郄選手は大会通算7ゴールで得点王。「素直にうれしいです」と話し、国立という最高の舞台でゴールを決められたのは、本当に自分にとっても財産になると思いますし、ここから先も頑張っていきます」と笑顔をのぞかせました。