7人組グループ「XG」は12日、公式サイトおよびSNSを更新。グループ名について、これまでは「Xtraordinary Girls」の頭文字を取っていたが、今後は「Xtraordinary Genes」の頭文字をとる“改名”を行うと発表した。

グループ公式サイトで「平素よりあたたかいご支援をいただき、誠にありがとうございます。XGは、このたびグループ名を 「Xtraordinary Girls」から「Xtraordinary Genes」へと変更いたします」と発表。

その理由について「『Genes』には私たちの核(CORE)に宿る力や創造性、そして常識にとらわれずに新たな文化をつくり続ける精神が込められております」とし、「XGの始まりである「Girls」から、さらにそのCOREにある「Genes」を原点として、より深く、より本質的な進化を遂げ、世界中のさまざまな境遇や背景を持つ人たちをエンパワーできる存在であり続けられるよう、これからも邁進してまいります」と説明した。

「今後ともXGおよび、XGALXへの応援を宜しくお願いします」と呼びかけた。