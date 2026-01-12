◇全国高校サッカー選手権 決勝 神村学園 3―0 鹿島学園（2026年1月12日 MUFG国立）

神村学園（鹿児島）が鹿島学園（茨城）を3―0（前半2―0）で破り、悲願の選手権初優勝を飾るとともに、史上6校目となる全国高校総体（インターハイ）との“夏冬2冠”を達成した。鹿児島県勢の優勝は第74回大会（1995年度）、第83回大会（2004年度）の鹿児島実以来、21大会ぶり3度目となった。

神村学園は1―0とリードした前半30分にPKを失敗。しかし、同39分にボックス手前正面でこぼれ球を収めたMF堀ノ口瑛太（3年）が冷静に右足でゴール右上へ放り込み、貴重な2点目を挙げた。

堀ノ口は「左足から右足に持ち替えて、味方からもパスの要求をされていたけど、思い切って自分の足を振り抜いたらいいコースに飛んでいった。アウトにかけてゴール右側を狙ってました」と得点の場面を振り返った。PK失敗の直後だったが「何があっても崩れないというのがチームで共有されている。PKが外れても崩れずに点が取れたのでよかった」と話し、「（鹿島学園は）ロングボールが多く、セカンドボールやカバーを意識して攻撃の芽を積むことを意識していた。守備で貢献するつもりだったけど、チャンスが来て決めきれた。人生でたぶん一番です」とはにかんだ。

勝因については「神村らしく攻撃的なサッカーができた」と分析。2点リードの終盤も守りに入らず攻め、アディショナルタイムに3点目を奪った内容に「最後も神村らしくつないでできた。時間稼ぎは神村らしくないと思っていた」と胸を張った。卒業後は慶大に進学予定で「慶応でも自分らしく守備で貢献して、攻撃にもつなげる選手としてもっと成長していきたい」と誓った。