俳優の吉田鋼太郎（66）が12日放送のフジテレビ「ノンストップ！」（月〜金曜前9・50）にVTR出演。ドラマで共演する女優の橋本環奈（26）を絶賛する場面があった。

この日スタートの橋本主演のドラマ「ヤンドク!」（月曜後9・00）で橋本演じる主人公の父を演じている吉田。現場での橋本について「もう非の打ちどころがない座長だと思います。明るいですし、物おじしないですし、優しいですし、大胆ですし、強いですし、いいことばっかりですね。役者、制作、スタッフ、みんなを引っ張ってってくれてますね」と称賛した。

さらに「誰かがちょっとモタっとしてると、もちろん怒るんじゃなくて、“あーした方がいいよ”“こっちからこうする？”みたいなことを全部言ってくれたりするわけですよね。それ、なかなか、やろうと思ってもできないんですよね、我々。それを本当に勇気を持ってやっていってくれるんで。結構環奈ちゃんのおかげで現場巻くことが多いですね」と感謝した。

そんなメッセージに、MCの設楽統は「橋本さんって割と年上の人も同世代も若い人もすごく付き合い方がお上手というか。いわゆる結構年齢離れてる人、虜にするでしょ？」と指摘。橋本は「ええ、本当ですか？でも、ほんと人が大好きなので、いろんな人と関わりたい。基本、もったいないじゃないですか、時間が。だから、ぐいぐいいろいろと話していったりとか（する）」と話した。

また「意外に鋼太郎さんって、がっつり共演したことがなかったんですよ。作品は一緒だけど同じシーンにいなかったりとか。でも本当に面白いお父ちゃんで、鋼太郎さんがやっぱり現場来るとみんなが笑っちゃう、ついつい。段取りとかしてても」とした。