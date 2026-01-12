Photo:中川真知子

2022年12月28日の記事を編集して再掲載しています。

先日やばい座椅子を手に入れてしまいました。ニトリの「ゲーミング座椅子」です！

早速使っているわけなんですが、ゲームはもちろん、仕事にも読書にも昼寝にも最適。もう、「“アルティメット座椅子”に改名しちゃいなYO！」と思うほど惚れているんです。

テーブルがついている

Photo:中川真知子

ご覧の通り、座椅子とテーブルが一体化しているんです。

Photo:中川真知子

スイッチもやりやすい！

Photo:中川真知子

仕事も読書も捗る！

テーブルはオットマンみたいに使えるよ

Photo:中川真知子

あまりお行儀がいいとはいえませんが、テーブルをオットマンのように使えば、足のむくみを防止しながらのリラックスタイムがかなうんです。

この快適さ、本当に体験して欲しい。

かなり細かくリクライニング調整できる

Photo:中川真知子

それぞれ14箇段階可能だから、好きな体勢で座れます。

Photo:中川真知子

テーブル部分はフラットにできるので、簡易ベッドのようにフルリクライニングもできますよ。

注意したいのはサイズ

Photo:中川真知子

「ゲーミング座椅子」は通常の座椅子と比較すると大きめです。頭部を支えるように背もたれは高くなっていますしね。

ただ、テーブル面を立てると座れる部分が狭くなってしまうので、大柄な人は窮屈に感じるかもしれません。

Image: ニトリ

ちなみに、私は身長166cm標準体型で快適に使っていますが、身長180cmで割とガッチリした体型の伴侶は「テーブル面を上げるとキツい」と言っていました。

休日は「ゲーミング座椅子」を使ってがっつり本を読んだりストリーミングを楽しんだりしようと思います。快適だし、本当に買ってよかったですよ〜。

