ゲーミングチェアならぬゲーミング座椅子という新提案。ゲームに仕事に読書に昼寝に最高すぎるんだ
2022年12月28日の記事を編集して再掲載しています。
先日やばい座椅子を手に入れてしまいました。ニトリの「ゲーミング座椅子」です！
早速使っているわけなんですが、ゲームはもちろん、仕事にも読書にも昼寝にも最適。もう、「“アルティメット座椅子”に改名しちゃいなYO！」と思うほど惚れているんです。
テーブルがついている
ご覧の通り、座椅子とテーブルが一体化しているんです。
スイッチもやりやすい！
仕事も読書も捗る！
テーブルはオットマンみたいに使えるよ
あまりお行儀がいいとはいえませんが、テーブルをオットマンのように使えば、足のむくみを防止しながらのリラックスタイムがかなうんです。
この快適さ、本当に体験して欲しい。
かなり細かくリクライニング調整できる
それぞれ14箇段階可能だから、好きな体勢で座れます。
テーブル部分はフラットにできるので、簡易ベッドのようにフルリクライニングもできますよ。
注意したいのはサイズ
「ゲーミング座椅子」は通常の座椅子と比較すると大きめです。頭部を支えるように背もたれは高くなっていますしね。
ただ、テーブル面を立てると座れる部分が狭くなってしまうので、大柄な人は窮屈に感じるかもしれません。
ちなみに、私は身長166cm標準体型で快適に使っていますが、身長180cmで割とガッチリした体型の伴侶は「テーブル面を上げるとキツい」と言っていました。
休日は「ゲーミング座椅子」を使ってがっつり本を読んだりストリーミングを楽しんだりしようと思います。快適だし、本当に買ってよかったですよ〜。
