¡Ú¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Û¥¿¥Ã¥«¡¼ÌÌÃÌÊóÆ»¤ÇÊÆ¾×·â¡Ö¹â³ÛÇ¯Êð¤òÄó¼¨¤¹¤ë¡×¡Ö¶²¤í¤·¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¤À¡×
¡¡¥«¥Ö¥¹¤«¤é£Æ£Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥«¥¤¥ë¡¦¥¿¥Ã¥«¡¼³°Ìî¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¤Î·ÀÌóÀè¤¬£³µåÃÄ¤Ë¹Ê¤é¤ì¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¡¢ÁèÃ¥Àï¤¬ºÇ½ª¶ÉÌÌ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥á¥Ã¥Ä¤ä¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤Ç£Ç£Í¤òÌ³¤á¤¿¥¸¥à¡¦¥Ç¥å¥±¥Ã¥È»á¤Ï£±£±Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£²Æü¡Ë¡¢´Ø·¸¼Ô¤ÎÏÃ¤È¤·¤Æ¥¿¥Ã¥«¡¼¿Ø±Ä¤¬¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¢¥á¥Ã¥Ä¤ÈÌÌÃÌ¤·¤¿¤È¼«¿È¤Î£Ø¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¡£¤½¤Î·Á¼°¤Ï¡ÖÂÐÌÌ¡¢¤Þ¤¿¤Ï£Ú£ï£ï£í¡×¤È¤¤¤¤¡Ö¤¤¤º¤ì¤«¤ÎµåÃÄ¤¬Â¾µåÃÄ¤Èº¹ÊÌ²½¤ò¿Þ¤ë¤¿¤á¡¢¶á¤¯Äó¼¨³Û¤ò°ú¤¾å¤²¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡×¤ÈÀê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤òÏ¢ÇÆ¤·¤Æ¤¤¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¡¢ºÇÂç¤Î²ÝÂê¤À¤Ã¤¿µß±ç¿Ø¤ÎÊä¶¯¤ÇàºÇ¶¯¼é¸î¿Àá¥Ç¥£¥¢¥¹¡ÊÁ°¥á¥Ã¥Ä¡Ë¤ò³ÍÆÀ¡£¤µ¤é¤Ê¤ëÊä¶¯¤òÉÔÍ×¤È¤¹¤ë¸þ¤¤â¤¢¤ëÃæ¡¢º£¥ª¥Õ¤Î£Æ£Á»Ô¾ì¤Ç³°Ìî¼ê¤ÎÌÜ¶Ì¤Î³ÍÆÀ¤òÄÉ¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏÄ¹´ü·ÀÌó¤Ë¤Ï¾Ã¶ËÅª¤È¤ß¤é¤ì¡¢ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Ï¡Ö¥¿¥Ã¥«¡¼¤Î¸ò¾Ä¤¬Ä¹´ü²½¤·¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤Ç¤Ï£¸¡Á£±£°Ç¯·ÀÌó¤òÄó¼¨¤¹¤ëµåÃÄ¤Ï¸½¤ì¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¡Ê³ÆµåÃÄ¤¬¡ËÄ¹´ü·ÀÌó¤òÈò¤±¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏºÆ¤ÓÁèÃ¥Àï¤Ë²Ã¤ï¤ì¤ë¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¿ôÇ¯¤Î¹â³ÛÇ¯Êð¤òÄó¼¨¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÀê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¹¤Ç¤ËÂçÃ«¤ä¥Ù¥Ã¥Ä¡¢¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Î£Í£Ö£Ð¥È¥ê¥ª¤é¼ÂÎÏ¼Ô¤¾¤í¤¤¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë¡¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤Þ¤Ç²ÃÆþ¤¹¤ì¤ÐÅ¨¤Ê¤·¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Êµ¤ÇÛ¡£Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤â¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÁèÃ¥Àï¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ï¡¢Â¾µåÃÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¶²¤í¤·¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¤À¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¥¿¥Ã¥«¡¼¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÀïÎÏ¤Ï°µÅÝÅª¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡£³Ï¢ÇÆ¤ØÊä¶¯¤Î¼ê¤ò´Ë¤á¤Ê¤¤À¤³¦°ì·³ÃÄ¤Ï¡¢¤Þ¤¿¤·¤Æ¤âÂçÊª¤ò¼Í»ß¤á¤ë¤Î¤«¡½¡½¡£