「コートしか持ってない」→【ハニーズ】で買い足し！ 保温 × 軽量で最強♡「優秀アウター」

まだまだ寒い日は続きそう。大人女性がアウターを買い足すなら【ハニーズ】から登場している、保温性に優れた中綿アウターもぜひ候補に。軽量なうえに洗濯機洗いできるなど機能性も優秀です。お値下げ中の今こそ、ぜひワードローブに迎えて。

2通りのデザインが楽しめる！ 中綿入りアウター

【ハニーズ】「ファイバーダウンブルゾン」\4,980（税込・セール価格）

ボリュームのあるシルエットで、華やかに冬ムードを盛り上げてくれる中綿ブルゾン。公式サイトによると「優れた保温力と軽量感を兼ね備え、まるでダウンのような暖かさのエコ素材」を使用しており、あたたかく楽に着られそうです。フードを取り外せる2WAY仕様。ヒップまですっぽり隠れる丈感で、さり気なく体型カバーも狙えそう。

オンオフ使える！ 上品デザイン

【GLACIER lusso】「ファイバーダウンコート」\6,900（税込・セール価格）

【ハニーズ】の一部店舗でも買える大人ブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】から登場したのは、きれいめにもカジュアルにも振りやすいシンプルなアウター。こちらも「優れた保温力と軽量感」（公式サイトより）が魅力です。ウエストと裾がドロスト仕様になっており、シルエットのアレンジが楽しめます。カラーは、ライトベージュ・ブラック・ネイビー・キャメルという上品な4色を展開。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

writer：Emika.M