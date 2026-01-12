歌手の近藤真彦が11日、自身のインスタグラムを更新し、日産の初代「マーチ」との“2ショット”を公開した。富士山をバックに赤いK10型マーチとともにポーズを決めている。



【写真】40年ぶりの“再会”！マッチのマーチは霊峰富士にもマッチする

1982年に発売されたK10型マーチは近藤がCMキャラクターを務めた車種。「マッチのマーチがあなたの街にマッチする」というキャッチコピーが印象的だった。



近藤は約40年ぶりに同車を購入。マニュアルトランスミッションへの換装を希望していた近藤に、全国に5校（栃木・横浜・愛知・京都・愛媛）ある日産自動車大学校の学生が立ち上がり、「マッチのマーチがあなたの街にリターンマッチ」プロジェクトとしてリレー形式の整備を行った。ミッションの換装だけでなく、外観もリフレッシュされたマーチは11日まで開催されていた「東京オートサロン2026」で展示された。



近藤はインスタに「『マッチのマーチがあなたの街にリターンマッチ』本来は『マッチのマーチがあなたの街にマッチする』でした。このマーチのコマーシャルがなければ今のモータースポーツ界の近藤真彦は存在しなかったかもしれません。ありがとうマーチ!」とプロジェクトと同車への感謝の思いをつづった。



（よろず～ニュース編集部）