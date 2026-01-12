XG、グループ名を改名 “Girls”から“Genes”へ「より深く、より本質的な進化を」
HIPHOP／R&Bグループ・XGが12日、「Xtraordinary Girls」から「Xtraordinary Genes」へとグループ名を改名することを発表した。成人の日である本日、メンバー全員が20歳を迎えた節目を経ての決断となる。
XGはJURIN、CHISA、HINATA、HARVEY、JURIA、MAYA、COCONAからなる7人組。2022年3月に1st Single「Tippy Toes」でデビュー。「常識にとらわれず新たな文化をつくる」を掲げ、グローバルに活動。全米ビルボード1位や「Billboard 200」ランクイン、世界ツアー、Coachella出演など、数々の快挙を達成している。
XGはデビュー当初より、「Xtraordinary Girls」というグループ名のもと、常識にとらわれない規格外なスタイルの音楽やパフォーマンスを通じて、世界中のさまざまな境遇の人々をエンパワーしていくというメッセージを掲げ、グローバルシーンで独自の存在感を確立してきた。
新たに掲げる「Xtraordinary Genes」には、XGメンバー1人ひとりの内側に宿る“核（CORE）”や創造性、変化を恐れず新しい文化を作り続ける精神が込められている。
“Girls”という出発点から、原点となる“Genes”へ。この本質的な進化は単なる名称変更に留まらず、XGが次のフェーズへと進むことを宣言する。
