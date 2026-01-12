蒜山ジャージー牛乳を使ったベーカリーやスイーツも！ローソン 中国・四国「ご当地！うまいもん祭」
ローソンは、2026年1月13日(火)より「ご当地！うまいもん祭」を開催。
中国・四国地区のローソン店舗では、山口県の名店「いろり山賊」監修商品や、岡山県の「デミカツ」、蒜山ジャージー牛乳を使用したスイーツなど計8品が発売されます。
開始日：2026年1月13日(火)
販売エリア：中国・四国地区のローソン店舗（約1,550店 ※山口県下関市の一部地域除く）
商品数：計8品
ローソンが全国7つの地域ごとに展開する「ご当地！うまいもん祭」。
中国・四国地区では、山口県の人気お食事処「いろり山賊」監修によるからあげクンやサンドイッチをはじめ、岡山県のご当地グルメ「デミカツ」を使用したチャーハン、蒜山ジャージー牛乳を使ったベーカリーやスイーツなど、地域の魅力が詰まったラインナップが登場。
お祭り感覚で楽しめる、中国・四国ならではのご当地グルメ詳細を紹介します。
からあげクン いろり山賊監修 山賊味
価格：298円(税込)
山口県の観光名所としても知られる山賊焼の名店「いろり山賊」が監修。
同店の特徴である焦がし醤油の風味をきかせた、食欲をそそる味わいのからあげクンです。
肉三昧！！ 山賊焼サンド
価格：484円(税込)
こちらも「いろり山賊」監修のサンドイッチ。
食べ応えのある鶏もも肉を使用し、豪快にかぶりつけるボリューム感のある一品に仕上げています。
おにドッグ(ウインナー＆焼そば)
価格：451円(税込)
ホットドッグのような見た目が特徴のユニークなおにぎり。
ロングウインナーと甘めのソースで味付けした焼そばを、ごはんではさんでいます。
デミカツチャーハン！
価格：697円(税込)
岡山県のご当地グルメ「デミカツ」を大胆にトッピング。
大盛チャーハンの上にデミグラスソースのかかったカツが乗り、ボリューム満点の弁当です。
まぜて味知なるうどん
価格：646円(税込)
スパイシーなカレーと濃厚なカルボナーラソース、2つの味を同時に楽しめるうどん。
混ぜ合わせることで味が変化し、最後まで飽きずに味わえます。
チョコにおぼれた大きなメロンパン(蒜山ジャージー牛乳使用)
価格：265円(税込)
岡山県の蒜山（ひるぜん）ジャージー牛乳を使用した生地の大きなメロンパン。
全体をチョコでコーティングし、中にはチョコチップとチョコホイップクリームをサンドした、まさにチョコづくしのパンです。
バキバキ食感のクッキーサンド(あずき＆蒜山ジャージー牛乳入りクリーム使用)
価格：232円(税込)
バキバキとした食感が楽しいクッキーを使用したスティック状スイーツ。
蒜山ジャージー牛乳入りのクリームにあんこを混ぜてサンドし、さらにあずきをトッピングしています。
焼豚玉子まん
価格：205円(税込)
四国地区で人気の「焼豚玉子飯」を中華まんにアレンジ。
甘辛たれの焼豚と卵黄ソースの相性が抜群の一品です。
※中華まん什器で販売
中国・四国の個性豊かな味わいが勢揃い。
ローソン中国・四国地区「ご当地！うまいもん祭」の紹介でした。
