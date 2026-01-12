九州のソウルフードが集結！ローソン「ご当地！九州 うまいもん祭」

社ローソンが、2026年1月13日(火)より「ご当地！うまいもん祭」を開催。

九州および山口県下関市（豊北町・豊浦町除く）のローソン店舗にて、地元の名店監修商品やご当地食材を使用した計8品が発売されます。

ローソン「ご当地！九州 うまいもん祭」

発売日：2026年1月13日(火) ※一部商品は1月12日(月)発売

販売エリア：九州および山口県下関市（豊北町・豊浦町除く）のローソン店舗（約1,400店）

ローソンが展開する「ご当地！うまいもん祭」では、全国を7つの地域に分け、各地のご当地食材やソウルフードとコラボレーションした商品を展開。

九州地区では、福岡のソウルフード「もつ鍋」味のからあげクンや、鹿児島の名店「黒かつ亭」「麺屋ばってん親父」、福岡の「西公園今屋のハンバーガー」などが監修した商品が登場。

さらに、丸永製菓の「あいすまんじゅう」とコラボしたスイーツやパンもラインナップされます。

「祭り」の名称通り、多彩なご当地グルメをお祭り感覚で楽しめる企画。

地域の魅力をローソンから発信し、マチを元気に盛り上げる取り組みです。

からあげクン もつ鍋しょうゆ味

価格：298円(税込)

福岡のソウルフード「もつ鍋(しょうゆ)」味のからあげクン。

もつの旨味が溶け込んだ醤油ベースのスープに、にんにくの風味をプラス。

熱々の鍋でいただくような濃厚で食欲そそる味わいを、ジューシーなからあげクンで再現しています。

スタミナ鉄板焼風おにぎり

価格：198円(税込)

ニンニクの香りが食欲をそそる福岡のB級グルメ「スタミナ鉄板焼」をイメージしたおにぎり。

豚ハラミをニンニクやねぎと共に甘辛の焼肉だれで炒め、チャーハン風ごはんと合わせました。

スタミナ満点の一品。

黒かつ亭監修 とんかつ＆メンチカツ弁当

発売日：2026年1月12日(月)

価格：697円(税込)

鹿児島県産黒豚の専門店「黒かつ亭」監修のお弁当。

柔らかくジューシーなとんかつと、メンチカツを豪華に盛り合わせました。

2種類のソースをブレンドし、酸味と甘みのバランス良く仕上げたとんかつソースが味の決め手。

【まちかど厨房】桜島どりのチキン南蛮丼(タル増し)

価格：592円(税込)

鹿児島県産の銘柄鶏「桜島どり」を使用した、宮崎発祥のご当地グルメ「チキン南蛮」。

2週間限定で、タルタルソースの量が約1.4倍に増量されています。

麺屋ばってん親父監修 あか丸とんこつラーメン

価格：697円(税込)

鹿児島発祥の行列店「麺屋ばってん親父」監修の鹿児島ラーメン。

同店の人気名物「あか丸とんこつラーメン」をイメージ。

豚骨の深いコクのスープに香ばしいマー油を合わせ、チャーシューと容器一面を覆うほどのねぎをトッピング。

ねぎのザクザク食感とにんにくの効いた味わいを楽しめます。

西公園今屋のハンバーガー監修 ミックスエッグ

価格：437円(税込)

福岡市中央区の西公園内で50年愛される人気店「西公園 今屋のハンバーガー」監修。

コッペパンに具材を挟む独自のホットドッグスタイルを再現しています。

人気メニュー「ミックスエッグ」をイメージし、ハンバーグと、にんにくがきいたキャベツ、たまごをサンド。

お店のレシピに忠実に作った特製ソースで仕上げられました。

あいすまんじゅう風味ぱん

価格：168円(税込)

福岡県久留米市の丸永製菓が生んだロングセラーアイス「あいすまんじゅう」とのコラボ商品。

やわらかい小豆あんと練乳風味のバニラアイスの特徴をイメージ。

つぶあんとミルク風味のホイップをサンドした、ふんわり食感の白い菓子パンです。

あいすまんじゅう風味パンケーキ

価格：310円(税込)

こちらも「あいすまんじゅう」とのコラボスイーツ。

ふんわりと焼き上げたパンケーキで練乳とホイップクリームをサンド。

さらに粒あんをのせ、上からとろりとしたクリームを絞ることで「あいすまんじゅう」の味わいを表現しています。

九州各地の名店の味やソウルフードを堪能できる全8品のラインナップ。

ローソン「ご当地！九州 うまいもん祭」商品の紹介でした。

