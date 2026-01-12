北海道の“うまいもん”全9品が登場！ローソン「ご当地！北海道 うまいもん祭」

ローソンが、2026年1月13日(火)より「ご当地！うまいもん祭」を開催。

北海道内のローソン店舗にて、地元の名店監修商品やご当地食材を使用した計9品が発売されます。

ローソン「ご当地！北海道 うまいもん祭」

発売日：2026年1月13日(火) ※一部商品は1月12日(月)夕方頃発売

販売エリア：北海道内のローソン店舗（約732店）

ローソンが展開する「ご当地！うまいもん祭」では、全国を7つの地域に分け、各地のご当地食材やソウルフードとコラボレーションした商品を展開。

北海道地区では、調味料メーカー「ベル食品」や旭川の名店「らーめんや天金」、釧路町の人気食堂「南蛮酊」などとコラボレーションした豪華なラインナップが登場します。

「祭り」の名称通り、多彩なご当地グルメをお祭り感覚で楽しめる企画。

地域の魅力をローソンから発信し、マチを元気に盛り上げる取り組みです。

からあげクン ベル成吉思汗(ジンギスカン)たれ味

価格：298円(税込)

1947年創業の北海道を代表する調味料メーカー「ベル食品」のロングセラー商品「成吉思汗(ジンギスカン)たれ」を使用。

にんにくや生姜、玉ねぎなどの旨味がきいたしょうゆベースのたれと、からあげクンのジューシーさが相性抜群の旨みたっぷりな一品。

らーめんや天金監修 正油ラーメンおにぎり

価格：216円(税込)

1952年創業の旭川の名店「らーめんや天金」の人気No.1メニュー「正油ラーメン」の味わいをイメージしたおにぎり。

豚骨ベースのスープなどで味付けしたご飯に、刻みチャーシューとネギを合わせました。

南蛮酊監修 ザンタレ弁当

価格：697円(税込)

釧路町にある1980年創業の人気食堂「南蛮酊(なんばんてい)」監修。

同店の人気メニューである、ザンギに特製のタレをかけた「ザンタレ」をイメージしたお弁当です。

鶏モモ肉のザンギと甘酸っぱいタレが食欲をそそります。

【まちかど厨房】炭火香る帯広名物豚丼(半熟玉子のせ)

価格：732円(税込)

帯広名物「豚丼」をイメージしたまちかど厨房のお弁当。

お店で炊いたご飯の上に、醤油ベースの甘じょっぱいたれで味付けした炭火の香りが感じられる豚肉と、半熟玉子をトッピング。

※北海道のまちかど厨房導入店で発売されます。

きのこ王国 きのこ山菜そば

価格：646円(税込)

北海道伊達市と仁木町にある農産物直売所「きのこ王国」で栽培された、北海道産きのこを使用した温かいそば。

なめこ・椎茸・しめじなどの食感と香り、旨みが楽しめます。

函館カール・レイモンのベーコンレタスサンド

価格：322円(税込)

ドイツの伝統製法によるハム・ソーセージ作りを行う函館の老舗ブランド「函館カール・レイモン」のベーコンを使用。

アクセントとして山わさびを使用し、その辛味と爽やかな香りがベーコンの深い味わいを引き立てます。

函館美鈴珈琲監修 珈琲ホイップクロワッサン

価格：194円(税込)

1932年創業、北海道で一番歴史のある珈琲店と言われる函館の老舗「美鈴珈琲」のコーヒー豆を使用したクロワッサン。

コーヒーのほろ苦い味わいと香りに、ホイップの甘みがマッチした一品。

暁パティスリーフルタ監修 ブリュレット(いちご)

発売日：2026年1月12日(月)夕方頃

価格：399円(税込)

夕張郡長沼町に本店を構える「暁パティスリーフルタ」監修スイーツ。

ふんわりとしたオムレット生地に、ブリュレクリーム、カスタード、イチゴのホイップを3層に重ねました。

甘酸っぱいイチゴのソースと、トッピングのフリーズドライイチゴ、ローストしたシュガーチップがアクセント。

ベル食品監修 チキンと野菜のスープカレー

価格：397円(税込)

「ベル食品」が監修したスープカレー。

野菜とスパイスをじっくり炒め、焦がしバジルで香り豊かに仕上げたスープが特徴。

具材として鶏肉・ブロッコリー・にんじん・揚げたジャガイモ・かぼちゃを入れた、食べ応えのあるメニューです。

北海道の味覚を堪能できる全9品のラインナップ。

ローソン「ご当地！北海道 うまいもん祭」商品の紹介でした。

