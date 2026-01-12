ソフトバンク・柳町達外野手が１２日、どっ“しり”土台をつくっていることを明かした。この日は福岡・タマスタ筑後で自主トレを公開。２５年シーズンは最高出塁率、ベストナイン（外野手部門）も獲得した２８歳は「今年は３割。そしてホームランは２ケタ、１０本を目標にしっかり活躍していけたら」とキャリアハイ更新へ意気込んだ。

テーマに挙げるのは「パワーを発揮できる土台づくり」だ。中でも体幹、でん部の筋肉の重要性を「大きい筋肉なので使い方が上手くなれば、もっとパワー発揮や、スイングスピードに繋がってくる。一番大事な部分なのかなと思う」と理解。理想に挙げる同僚・近藤のでん部を目指し、強化中だ。

数字の目標に加え、「首位打者」、「全試合出場」の目標も掲げた。新たなオプションとして挙げられている「一塁・柳町」には「数試合守ったくらい」と話すが、すでにファーストミットは注文中。「出られるところがあるなら」と柳田、周東、近藤らライバルが目白押しの外野にこだわらず、１年間、出続ける覚悟だ。２５年日本一の立役者は、さらに貪欲に結果を求める。