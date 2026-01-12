テーマは濃口醤油！ローソン「ご当地 関東！うまいもん祭」

ローソンは、2026年1月13日(火)より「ご当地！うまいもん祭」を開催。

関東甲信地区（東京都、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県）の店舗では、関東の食文化を象徴する「濃口醤油」をテーマにした計8品が発売されます。

ローソン「ご当地！関東 うまいもん祭」

発売日：2026年1月13日(火)

販売エリア：関東甲信地区のローソン店舗（約4,600店）

テーマ：関東の濃口醤油文化

ローソンが全国7つの地域ごとに展開する「ご当地！うまいもん祭」。

関東甲信地区では、江戸時代中期に関東で生まれ、その旨味と香りの強さが魅力である「濃口醤油」にスポットを当てました。

「関東のそばつゆは黒い」と言われる所以でもある濃厚な色合いと味わいを活かし、“焦がし醤油”仕立てのからあげクンや、あんたっぷりの天津飯、和スイーツなど、多彩なラインナップでお祭り気分を盛り上げます。

からあげクン 香ばしさ広がる焦がし濃口醤油味

価格：298円(税込)

濃厚な濃口醤油を“焦がし醤油”に仕上げることで、香ばしさを一層引き立てたからあげクン。

ジューシーな鶏肉と焦がし醤油の香りが抜群の相性を見せます。

大きな！直火で焼いた焼おにぎり

価格：198円(税込)

濃口醤油の深い旨みと香ばしさが口いっぱいに広がる、食べ応えのある大きな焼おにぎり。

直火で焼くことで食欲をそそる香りを纏わせています。

だくだくあんの甘酢天津飯

価格：538円(税込)

香ばしい濃口醤油のコクのある旨みが味わえる甘酢あんをたっぷりとかけた天津飯。

ご飯よりもあんを多く入れることで、最後まで玉子とご飯に甘酢あんを絡めて楽しめます。

【まちかど厨房】焦がし濃口醤油の“香ばし唐揚”弁当

価格：592円(税込)

※関東地区のまちかど厨房導入店で発売

店内で調理される「まちかど厨房」シリーズにも限定メニューが登場。

ジューシーな鶏もも肉を焦がし濃口醤油で味付けし、ご飯が進む香ばしい味わいに仕上げています。

野菜たっぷり！香ばし濃口醤油ラーメン

価格：599円(税込)

焦がし風味の効いた醤油スープに喉越しのよい麺を合わせたラーメン。

たっぷりの野菜炒めをトッピングし、食べ応えも十分です。

香ばしい！濃口醤油たれの玉子サンド

価格：300円(税込)

焦がし醤油だれを効かせ、香ばしく焼き上げた厚焼きたまごをサンド。

かつお節を加えた出汁がアクセントとなり、2枚重ねた厚焼きたまごのふんわりとした食感を贅沢に楽しめます。

香ばしい！焦がし醤油のもちっとパン(ポテト)

価格：160円(税込)

焦がし醤油の風味が際立つパンで、ごろごろとした食感のポテトサラダを包んだ一品。

醤油、ポテトサラダ、パンの組み合わせが新しい惣菜パンです。

たれにおぼれる！おっきなみたらし団子 2個入

価格：279円(税込)

煮卵と見まがうほどの大きさを誇るみたらし団子。

焦がし醤油を効かせたタレがもちもちの団子によく絡み、中に入った粒あんとの甘じょっぱいハーモニーを堪能できる和スイーツです。

地域の魅力をマチのローソンから発信。

ローソン関東甲信地区「ご当地！うまいもん祭」の紹介でした。

