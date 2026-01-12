19日放送『CDTVライブ！ライブ！』Mr.Childrenが「Again」フルサイズをテレビ初披露 特別企画はデビュー曲ランキングTOP100
19日放送のTBS系『CDTVライブ！ライブ！』（後7：00）に4人組ロックバンド・Mr.Childrenが出演することが決定した。
【写真多数】『リブート』鈴木亮平、戸田恵梨香、黒木メイサら…豪華キャストを紹介！
2026年の幕開けを飾るレギュラー初回放送に、Mr.Childrenが登場。18日にスタートする日曜劇場『リブート』の主題歌「Again」をフルサイズでテレビ初披露する。
22年ぶりにMr.Childrenが日曜劇場の主題歌を担当することでもすでに大きな話題を呼んでいる本楽曲。ボーカルの桜井和寿は「『緊張感』『スピード感』『憂いと強さ』それから『希望』このドラマを構成する大切な要素を、音楽の中でも大切に表現しました」と語る。
さらに、『CDTV』放送開始から32年間にわたり、リリースされたデビュー曲をランキングで発表。はたして、どのアーティストのデビュー曲がランクインするのか。
