“登録者175万人”兄弟Youtuber、解散を発表「正直、我慢の限界だった」
兄のサワと弟のヤンによるYouTubeチャンネル登録者数175万人の「サワヤン チャンネル」が12日までに動画を更新し、解散を発表した。
2026年初めての動画で、サワが「私たちサワヤン兄弟、別々で活動していくことになります」と報告。「動画に対する向き合い方、方向性であったり、やりたいことのちょっとしたずれであったりとか、そういったものが重なりに重なって、それだったらお互いやりたいことやった方がいいなということで、こういう決断に至りました」と理由を説明した。
ヤンは「このサワヤンチャンネルおよびサワヤンゲームズを、僕が抜けることになってしまい、ここまで応援してくださった視聴者の皆さま、関係者さまに、本当に申し訳ない気持ちでいっぱいです。申し訳ございません」と謝罪。その上で「このような形で、チームを抜けてしまうってことは悔しい気持ちでいっぱいですし、残念な気持ちではあるんですけれども、自分自身が正直、我慢の限界だったっていうところが、正直なところです」と吐露した。
そして「今後は、自分ができる限りのことを個人の活動を通して、少しでも皆さんが笑顔になれたり、幸せになれるような動画投稿および個人の活動を続けていきたいと思います」と語った。
同チャンネルではその後、「サワヤン兄弟の解散に関して視聴者から来てた質問に答えます」と題した動画を投稿。サワが「ドッキリだと思ってる方が多すぎる。あのガチです」とドッキリを否定した。
そして、「サワヤンとして活動してきたこのチャンネルが僕1人になることは、自分にとって1番打撃になるっていうことは僕が1番よく分かってる。ピンチっすよ」と明かしつつ、「一生懸命考えて、やってくんで、そこはちょっと期待しといてください」とファンに意気込みを示した。
