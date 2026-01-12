BTS・Jinのツアームービー、“ARMY BOMB連動”の応援上映決定 入場者特典第3弾も公開
BTSのJinによる自身初のソロファンコンサートツアーの幕開けとなった韓国公演を映画化した『#RUNSEOKJIN_EP.TOUR THE MOVIE』が、1月2日より全国公開中。今回、入場者特典第3弾の詳細と「発声OK！ARMY BOMBライト連動応援上映with Super Tunaタイム」の開催が決定した。
【画像】『#RUNSEOKJIN_EP.TOUR THE MOVIE』入場者特典第3弾画像
本作は、ツアーの幕開けを飾った韓国・高陽市の高陽総合運動場補助競技場にて行われた公演の模様を収録。『Happy』『Echo』の収録曲、さらにBTSのヒットメドレーまで、臨場感あふれるステージが映画館で新たに繰り広げられる。加えて、本作のために特別編集した未公開のビハインド映像も収録しており、新年にふさわしい特別な映画体験を提供する作品となっている。さらに、《映画館限定》の特典映像として、映画本編の前にグリーティング映像が特別上映される。グリーティング映像の中には“撮影OK”の時間もあり、“ニューイヤー・パーティー”の幕開けを一緒にお祝いできる素敵な体験になる。
公開となった入場者特典第3弾は「オリジナルクリアカード（全2種ランダム）」で、青いジャケットをまとった洗練されたビジュアルと、リハーサルとステージ上のキャップ姿が収められた2種のデザインが用意されている。スマートフォンやカメラ越しに重ねて撮影することで、フォトフレームとして楽しめるほか、スマートフォンのケースに挟んで持ち歩くこともできる。16日から22日まで配布される。
また、東京・新宿バルト9にて、19日と26日に「発声OK！ARMY BOMBライト連動応援上映with Super Tunaタイム」の開催が決定。映画館に応援グッズを持ち込んで、声援、歓声、拍手、手拍子等が可能で、さらにARMY BOMBを持ち込むと劇場内でライトが連動する上映となっている。
■発声OK！ARMY BOMBライト連動応援上映 with Super Tunaタイム
場所：東京・新宿バルト9（東京）
日時：1月19日（月）19:00の回
1月26日（月）19:00の回
※OFFICIAL LIGHT STICK以外もうちわ、タオル、ペンライト、サイリウムの持ち込み＆点灯OK
※曲に合わせた歓声、声出し、手拍子、拍手、振り付けOK
