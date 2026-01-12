門脇麦＆作間龍斗“夫婦”に波乱の予感 『ながたんと青と -いちかの料理帖-2』キービジュアル＆予告公開
俳優・門脇麦が主演、ACEesの作間龍斗が共演するWOWOWの連続ドラマW-30『ながたんと青と -いちかの料理帖-2』（2月20日午後11時から放送・配信、全10話）のキービジュアルが公開された。
【動画】年の差夫婦が再び！作間龍斗主演ドラマ、予告映像が解禁
磯谷友紀氏の同名漫画を実写化し、戦後間もない京都を舞台にしたグルメラブストーリーが3年ぶりに復活。料理人・桑乃木いち日（門脇）が経営難の実家料亭を救うため、大阪の老舗ホテル経営者の三男・山口周（作間）と政略結婚することから始まった前作は、2023年に放送・配信され話題を集めた。
今回描かれるのは結婚から1年後。新たな家族が加わり、さらに山口家の次男・栄が登場することで、立ち直りつつあった「桑乃木」に再び試練が訪れる。夫婦の前に次々と押し寄せる環境の変化が、2人の関係を大きく揺さぶることになる。
このたび解禁となったキービジュアルは、映画『怪物』『ファーストキス 1ST KISS』も手掛けたフォトグラファー・末長真氏が撮影を担当し、前作に引き続き、アートディレクター・田部井美奈氏がデザインを務めている。
メインカットは、桑乃木家に養子の道哉がやって来て少し経ったある日。朝食の準備をしているいち日と周が、起きぬけの道哉といち日の母・愛子（床嶋佳子）を笑顔で食卓に迎え入れている、桑乃木家の温かな朝のひとコマを切り取ったもの。
そんなメインカットとともに、前作でも物語を彩った久間田琳加、白石隼也、中村蒼、戸田恵子といった、前作のキャスト陣も顔をそろえる。さらに、新レギュラーキャストの小林虎之介、恒松祐里の生き生きとした劇中カットが並んでいる。
望まぬ政略結婚をきっかけに出会い、共に困難を乗り越える中で絆を育んだいち日と周夫婦は、本作で道哉という守るべき存在を得て、どのように変化していくのか。さらに、物語をかき乱すキーパーソンである栄（小林）と頌子（恒松）の夫婦や、山口家の長男・縁（白石）と鈴音（久間田）の夫婦にも、さまざまな局面が訪れる。いち日が手掛ける料理によってたくさんの「おいしい」を重ね、登場人物たちそれぞれがたどり着く“家族の形”に注目だ。
さらに、初解禁の劇中映像が満載の本予告を公開。怪しい笑みをたたえてアメリカから帰国した栄が桑乃木家に持ってきたのは、なんと料亭・桑乃木の二号店計画書。そんな中、周がある事情で東京へおもむくことになり…。そこで周を待ち受けるのは、天真らんまんな栄の妻・頌子。いち日たちに次々と訪れる環境の変化と新たな出会いで、相変わらずもどかしい2人の恋にも波乱の予感が。
主題歌には前作から続投、Summer Eyeの「明日」が決定し、本作の世界観に寄り添って書き下ろされた、ポップで優しく、それでいてリズミカルな新曲が解禁となっている。
そして、各話を彩るゲスト出演陣を含め、オールキャストを解禁。小林演じる栄の右腕として働く羽崎（はねさき）役を矢野聖人、周たちの母・山口淑江（やまぐち・よしえ）役に黒沢あすか、頌子の父・川島由保（かわしま・よしやす）役に堀内正美。
第2話（2月27日放送・配信）で雑誌の対談取材のために桑乃木を訪れる女優・宵待ケイ子（よいまち・けいこ）役に藤井美菜、ケイ子の対談相手である共演俳優・林雅典（はやし・まさのり）役で財木琢磨の出演が決定した。
